Ana Rosa recibe llamada de Abinader tras conquistar el oro en Centroamericanos

La judoca Ana Rosa tras conquistar la primera medalla de oro para República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, este 25 de julio. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de obtener la primera medalla de oro del país en la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la judoca Ana Rosa recibió una llamada del presidente Luis Abinader para felicitarla por su destacada participación.

El mandatario le expresó su satisfacción por el logro y aseguró que el país se siente "muy orgulloso" de la deportista, quien conquistó la primera presea dorada para la República Dominicana en la actual edición de los Juegos.

"Estoy orgulloso, muy orgulloso de que hayas conseguido la primera medalla de oro. La verdad es que el país está siguiendo los Juegos y también estoy seguro de que todos están tan orgullosos y complacidos con tu actuación", expresó el mandatario durante la llamada.

La judoca respondió emocionada: "es un honor para mí representar al país y darle esta primera medalla de oro. La verdad es que me siento muy orgullosa. Todo el sacrificio y todo el trabajo han valido la pena".

Con los resultados alcanzados hasta el momento, el judo suma cuatro medallas para la República Dominicana en los Juegos.

Además del oro de Ana Rosa en la categoría de menos 57 kilogramos, figuran:

La medalla de plata de Estefanía Soriano , en la división de menos 48 kilogramos

de , en la división de menos 48 kilogramos Las medallas de bronce de Diego García y Josefa Samantha, en las categorías de menos 60 y menos 52 kilogramos, respectivamente.

Victoria de Ana Rosa

La judoca dominicana Ana Rosa conquistó la primera medalla de oro para la República Dominicana al imponerse en la final de la categoría de menos 57 kilogramos a la colombiana María Villalba. La victoria llegó por ippon cuando restaban 20 segundos para concluir el combate, al minuto 3:40 del tiempo reglamentario.

En su camino hacia el título, Rosa avanzó directamente desde los cuartos de final tras la ausencia de su rival, la costarricense Jimena Arce. Posteriormente, aseguró su pase a la final al derrotar por yuko a la venezolana Audreys Pacheco.

Con este resultado, la judoca amplía un destacado palmarés internacional que incluye la medalla de oro conquistada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Además, llegó a Santo Domingo 2026 tras haber obtenido la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, consolidando su trayectoria entre las principales figuras del judo dominicano.

https://www.instagram.com/p/DbOzlDykZh4/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Leer más Santo Domingo 2026 entrega sus primeras 12 medallas de oro este sábado