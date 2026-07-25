Peter Bertrán logra triunfo y avanza a cuarto de final

Peter Bertrán venció con marcador (6-2, 6-2) al curazoleño Aydan Gómez en partido de la ronda de octavos de final del torneo de tenis de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Programación cuartos de final

Bertrán que logró dos aces en el encuentro, ganó el 63% de sus primeros servicios y cometió dos doble faltas.

Los partidos de cuartos de final están planificados para arrancar este domingo a partir de las 9 de la mañana en el centro de tennis del Parque del Este.