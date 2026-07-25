Noah Lyles clasifica a la final de 200 m del Campeonato de atletismo de EEUU

El estadounidense Noah Lyles se clasificó este sábado para la final de los 200 metros del Campeonato de Estados Unidos de atletismo, que se disputa en el Icahn Stadium, en Nueva York.

Lyles paró los cronómetros en 20.51 segundos para liderar su eliminatoria y avanzar a la final de los 200 metros, distancia en la que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024 y de la que es el actual campeón del mundo.

El velocista de 29 años, natural de Gainesville, en Florida, el viernes había ganado su tercer título nacional de los 100 m con una marca de 9.79 segundos. Lyles es campeón olímpico de la prueba reina del atletismo.

Haber disputado la final de los 100 metros a menos de 24 horas de las eliminatorias de los 200 metros no le impidió dominar a sus contrincantes.

"Me siento un poco cansado pero tendré mi descanso y estaré listo para la final", dijo Lyles a la cadena NBC. "La maquinaría está bien pero las piernas están cansadas".

Lyles está igualado con Michael Johnson y Ralph Metcalfe con cinco títulos nacionales de 200 metros.

Garrett Kaalund lideró la primera serie de esa distancia con un tiempo de 20.46, mientras que Brandon Hicklin lideró la tercera con 20.43. Ambos se perfilan como los principales rivales de Lyles.

En los 400 metros, mientras tanto, Justin Robinson parecía concretar una de las grandes sorpresas del Campeonato estadounidense al imponerse en la final con 44.31 segundos.

Descalificación en 400 metros

Robinson, de 24 años, había superado a Chris Bailey y Khaleb McRae, los doss favoritos.

Sin embargo, una revisión pocos minutos después de la prueba determinó que pisó su lado de la línea en varias ocasiones y fue descalificado.

Bailey, quien había terminado segundo con 44.39, se quedó con el título nacional.

str/ma