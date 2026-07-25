El pebetero, la llama que simboliza el espíritu de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El exatleta Félix Sánchez fue el encargado de encender el pebetero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( EFE/ RODRIGO SURA )

El encendido del pebetero marcó uno de los momentos más emblemáticos de la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrada el viernes 24 de julio, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, una tradición que representa el espíritu de unidad, competencia y fraternidad entre las naciones participantes.

La llama centroamericana, que recorrió distintos puntos como parte del relevo de la antorcha, llegó al escenario principal para dar paso al acto final; la transferencia del fuego al pebetero, una estructura que permanecerá encendida durante la celebración de la justa deportiva.

El recorrido inició a las 10:53 de la noche con Karla Saleta, quien entregó la antorcha a Aída Mancía Ripley, nieta del fundador de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/whatsapp-image-2026-07-24-at-113500-pm-96fc5184.jpeg Milagros Cabral, excapitana de las Reinas del Caribe, portando la antorcha. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Posteriormente, la antorcha fue recibida por María Laura García Muñoz, nieta de Roque Napoleón Muñoz, primer miembro dominicano del Comité Olímpico Internacional (COI).

A partir de ese momento comenzó un relevo que rindió homenaje a distintas generaciones del deporte nacional, con la participación de atletas y dirigentes que han dejado huella en la historia deportiva del país.

El expresidente del Comité Olímpico Dominicano (Colimdo) y de Centro Caribe Sports, José Joaquín Puello Herrera, recibió la antorcha y la entregó a Milagros Cabral, histórica capitana de las Reinas del Caribe.

Cabral recorrió parte de la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez antes de entregar la llama a Amaury Cordero, medallista centroamericano de 1974.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/whatsapp-image-2026-07-24-at-113502-pm-89e70cd8.jpeg El campeón olímpico de boxeo, Félix Díaz, con en su recorrido con la antorcha. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

El recorrido continuó con figuras destacadas como el exselección nacional de baloncesto José Domínguez; la múltiple medallista olímpica Yuderqui Contreras; Juan Piñao Ortiz; Teresa Durán, considerada una de las mejores jugadoras en la historia del baloncesto femenino dominicano; el promotor deportivo de Monte Plata Isaac Ogando; el campeón olímpico de Pekín 2008, Félix Díaz, y el medallista paralímpico Robert Jiménez, en un simbólico homenaje a la inclusión deportiva.

El último relevo estuvo a cargo de Félix Sánchez, doble campeón olímpico y mundial de los 400 metros con vallas, quien recibió la antorcha para protagonizar el encendido del pebetero ante los atletas, delegaciones y asistentes a la ceremonia.

Significado

La llama representa la continuidad histórica de los juegos y simboliza los valores que promueve el deporte: esfuerzo, respeto, excelencia y convivencia entre los países de la región.

El recorrido de la antorcha previo al encendido del pebetero es una tradición que busca acercar el evento a la población, llevando el mensaje de integración y celebración deportiva hasta llegar al escenario donde oficialmente comienzan las competencias.

Con el pebetero encendido, quedó inaugurada la edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que reúne a atletas de diferentes países en una competencia que celebra el talento y la unión regional.