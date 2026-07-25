El pebetero, la llama que simboliza el espíritu de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Félix Sánchez, doble campeón olímpico, fue el encargado de encender el pebetero en la ceremonia inaugural
El encendido del pebetero marcó uno de los momentos más emblemáticos de la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrada el viernes 24 de julio, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, una tradición que representa el espíritu de unidad, competencia y fraternidad entre las naciones participantes.
La llama centroamericana, que recorrió distintos puntos como parte del relevo de la antorcha, llegó al escenario principal para dar paso al acto final; la transferencia del fuego al pebetero, una estructura que permanecerá encendida durante la celebración de la justa deportiva.
El recorrido inició a las 10:53 de la noche con Karla Saleta, quien entregó la antorcha a Aída Mancía Ripley, nieta del fundador de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional.
Posteriormente, la antorcha fue recibida por María Laura García Muñoz, nieta de Roque Napoleón Muñoz, primer miembro dominicano del Comité Olímpico Internacional (COI).
A partir de ese momento comenzó un relevo que rindió homenaje a distintas generaciones del deporte nacional, con la participación de atletas y dirigentes que han dejado huella en la historia deportiva del país.
- El expresidente del Comité Olímpico Dominicano (Colimdo) y de Centro Caribe Sports, José Joaquín Puello Herrera, recibió la antorcha y la entregó a Milagros Cabral, histórica capitana de las Reinas del Caribe.
Cabral recorrió parte de la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez antes de entregar la llama a Amaury Cordero, medallista centroamericano de 1974.
El recorrido continuó con figuras destacadas como el exselección nacional de baloncesto José Domínguez; la múltiple medallista olímpica Yuderqui Contreras; Juan Piñao Ortiz; Teresa Durán, considerada una de las mejores jugadoras en la historia del baloncesto femenino dominicano; el promotor deportivo de Monte Plata Isaac Ogando; el campeón olímpico de Pekín 2008, Félix Díaz, y el medallista paralímpico Robert Jiménez, en un simbólico homenaje a la inclusión deportiva.
El último relevo estuvo a cargo de Félix Sánchez, doble campeón olímpico y mundial de los 400 metros con vallas, quien recibió la antorcha para protagonizar el encendido del pebetero ante los atletas, delegaciones y asistentes a la ceremonia.
Significado
La llama representa la continuidad histórica de los juegos y simboliza los valores que promueve el deporte: esfuerzo, respeto, excelencia y convivencia entre los países de la región.
- El recorrido de la antorcha previo al encendido del pebetero es una tradición que busca acercar el evento a la población, llevando el mensaje de integración y celebración deportiva hasta llegar al escenario donde oficialmente comienzan las competencias.
Con el pebetero encendido, quedó inaugurada la edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que reúne a atletas de diferentes países en una competencia que celebra el talento y la unión regional.