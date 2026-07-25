República Dominicana conquista su primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los dominicanos Carlos Rodríguez (izquierda) e Ignacio Vásquez (derecha), ganadores de medalla de plata en la prueba correspondiente a la categoría LM2X doble par de remos. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana conquistó este sábado su primera medalla en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al obtener la plata en la prueba de doble par de remos cortos ligero de la categoría masculina, celebrada en el Centro de Remo y Canotaje, ubicado en la Presa de Rincón, provincia Monseñor Nouel.

La embarcación, dirigida por Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez, finalizó en el segundo lugar, con tiempo de 6:56.21, detrás de los venezolanos José Guipe y César Amaris que se alzaron con la medalla de oro. El bronce correspondió a México, representado por Rafael Mejía y Roberto Ahumada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/chatgpt-image-25-jul-2026-102759-7b6258ff.png Los medallistas dominicanos Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez. (FUENTE EXTERNA)

Horas antes, el remo también entregó las primeras medallas oficiales de la justa regional en la modalidad de doble par de remos cortos ligero femenino. México inauguró el medallero con la conquista del oro gracias a Melissa Márquez y Aylin Ibarra, mientras que Venezuela obtuvo la plata con Keyla García y Kimberlin Meneses. El bronce fue para Cuba, con Ana Jiménez y Leah Almeida.

Con estos resultados, Venezuela encabeza el medallero con dos preseas: una de oro y una de plata.

México ocupa el segundo lugar, también con dos medallas, una de oro y una de bronce.

La República Dominicana y Cuba se sitúan en la tercera y cuarta posición, respectivamente, con una medalla de plata y una de bronce.

El remo fue el primer deporte en otorgar preseas en esta edición de la cita regional, que reúne a miles de atletas de 37 países del área hasta el próximo 8 de agosto en la capital dominicana.

Inauguración

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron inaugurados con una espectacular ceremonia artística y cultural que exaltó la riqueza histórica, musical y cultural de la República Dominicana.

La producción abrió con la interpretación del Himno Nacional dominicano, acompañada por lenguaje de señas, en un gesto que simbolizó el compromiso de la organización con la inclusión.

El espectáculo reunió a cientos de bailarines, proyecciones audiovisuales y efectos especiales en una puesta en escena inspirada en la identidad, las tradiciones y el espíritu del pueblo dominicano.

El momento más emotivo de la noche llegó con el encendido del pebetero, a cargo de Félix Sánchez, doble campeón olímpico y mundial de los 400 metros con vallas, quien recibió una ovación del público en el estadio que lleva su nombre, en Santo Domingo.

El evento deportivo, que reúne a 6,200 atletas de toda la región, se extenderá hasta el 8 de agosto.