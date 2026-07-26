"Lloramos todos de emoción": los padres de Esmeralda Damiano celebran el oro de su hija a distancia

Esmeralda Damiano, ganadora de la medalla de oro en los -70 kilos de judo femenino, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, este domingo 26 de julio de 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) )

La medalla de oro conquistada por Esmeralda Damiano Guerrero en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tuvo un significado especial para sus padres, quienes siguieron el combate a distancia y vivieron con emoción cada segundo del enfrentamiento que convirtió a la judoca en campeona de la categoría de -70 kilogramos.

Silvio Damiano, padre de la atleta, confesó que la emoción fue tan intensa que sintió que estaba peleando junto a su hija mientras observaba el combate por televisión, desde Suiza.

"Estaba luchando con ella. Orgulloso de ella. Hoy estamos celebrando el Día de los Padres y logró un pequeño paso hacia adelante, porque donde queremos llegar es más lejos: unos Juegos Olímpicos, con Dios por delante", expresó el progenitor, suizo, entrevistado por la transmisión oficial del certamen, CERTV.

Damiano recordó que Esmeralda regresó recientemente de una base de entrenamiento en Brasil, preparación que consideró clave para alcanzar el resultado obtenido en Santo Domingo.

Aunque reconoció que suele ser un padre exigente, explicó que prefiere dejar el trabajo motivacional en manos del cuerpo técnico.

"Yo no soy un buen motivador. Soy muy crítico. Cuando ella pierde, no acepto eso. Por eso están los entrenadores, que le dicen lo que tiene que hacer", comentó entre risas.

Su madre Ramona Guerrero

La emoción también invadió a la dominicana Ramona Guerrero, madre de la campeona, quien no pudo contener las lágrimas al ver a su hija celebrar el triunfo junto al público dominicano.

"Estábamos llorando todos de emoción" Ramona Guerrero Madre de Esmeralda Damiano “

"Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias por este apoyo precioso que todos los dominicanos y dominicanas le dieron a mi hija", manifestó.

Medalla de oro

Esmeralda Damiano Guerrero entregó este domingo otra medalla de oro a la República Dominicana, dentro del torneo de judo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que tienen lugar en la capital quisqueyana.

Damiano se impuso con contundencia en la final de los -70 kilos femenino a la venezolana Eliana Aguiar, por 11-1, en un combate que dominó de principio a fin, si bien un ipon de la bolivariana pudo cerrar el choque al cierre, aunque en la revisión se les anuló nueve puntos.

Damiano, de 23 años, abrió con triunfo sobre la hondureña Tracy Arias y luego dio cuenta de la mexicana Katia Castillo.