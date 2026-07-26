"Desde que llegué aquí estaba enfocado en eso. Se lo prometí a mis entrenadores: que iba a conseguir el oro. Confiaron en mí y les cumplí".

Con esas palabras, el atleta de taekwondo Wilfrido de la Cruz celebró la conquista de la medalla de oro para la República Dominicana en la categoría de los -54 kilogramos masculinos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en Santo Domingo este domingo.

Aunque admitió que sintió cierta presión por el público, aseguró que supo convertirla en una motivación.

"Cogí la presión a mi favor. Como tenía al público apoyándome, dije: ´No hay problema, el hombre soy yo y tengo que conseguir la medalla´. Agradezco el respaldo del país durante el torneo", expresó tras ser entrevistado para Radio Televisión Dominicana (RTVD), canal 4.

Wilfrido de la Cruz cuenta con una destacada trayectoria competitiva. En 2026 obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Taekwondo, en la categoría de los -54 kilogramos.

RD suma tres oro

Con esta conquista, la República Dominicana acumula tres medallas de oro en esta etapa de la competición.

La primera la obtuvo ayer sábado la judoca Ana Rosa, tras imponerse por ippon a la colombiana María Villalba en la final de la categoría de los -57 kilogramos, cuando restaban 3:40 minutos de combate.

La segunda presea dorada fue conquistada también este domingo por la judoca Esmeralda Damiano, campeona en la categoría femenina de los -70 kilogramos.

Las mil medallas

Durante la jornada dominical, la República Dominicana alcanzó un hito histórico al llegar a las 1,000 medallas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El esquí náutico aportó dos medallas de bronce, suficientes para completar la histórica cifra. La dominicana Francesca Pigozzi fue la responsable de ambas preseas.

De acuerdo al conteo del Comité Olímpico Dominicano, el país inició los Juegos Santo Domingo 2026 con un acumulado de 993 medallas. Tras cerrar la jornada del sábado con cinco preseas y sumar dos más este domingo, alcanzó la simbólica marca de las 1,000.

En la modalidad de figuras femenina, Pigozzi obtuvo el bronce en esquí náutico con una puntuación de 1,870. La prueba fue dominada por la colombiana Daniela Verswyvel, quien conquistó el oro con 7,310 puntos, mientras que su compatriota Martina Piedrahita se quedó con la plata al registrar 3,710 unidades.

En salto femenino, Pigozzi volvió a subir al podio al quedarse con la medalla de bronce con una marca de 18.5, en una competencia en la que Colombia volvió a hacer el uno-dos gracias a Martina Piedrahita y Daniela Verswyvel.

Leer más Ana Zamburek avanza a semis en el torneo de tenis femenino de los Centroamericanos y del Caribe