Así aumenta la deuda del Estado con los medallistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
El Ministerio de Deportes otorgará incentivos de RD$300,000, RD$150,000 y RD$100,000 a los medallistas de deportes individuales
Con las 13 medallas conquistadas por la delegación dominicana al cierre de la jornada del domingo 26 de julio en la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Estado ha comprometido al menos 9.8 millones de pesos en incentivos para atletas, entrenadores y federaciones deportivas.
El monto se calcula con base a los premios anunciados por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), que contempla compensaciones económicas para los medallistas, sus entrenadores y las federaciones.
En los deportes individuales, los atletas recibirán 300 mil por una medalla de oro, mientras que por una presea de plata obtendrán 150 mil y por una de bronce 100 mil pesos.
A su vez, los entrenadores serán premiados con 200 mil, 100 mil y 75 mil pesos, respectivamente, mientras que las federaciones deportivas recibirán 700 mil por cada oro, 600 mil por plata y 400 mil por cada bronce.
Hasta el cierre de la jornada de competencias del domingo 26 de julio, República Dominicana suma tres medallas de oro, dos de plata y ocho de bronce.
Estos resultados representan, hasta el momento, el siguiente compromiso económico para el Estado:
No recibirán un doble pago
- La disposición establece que los deportistas con más de una medalla solo recibirán el incentivo correspondiente a la presea de mayor valor. Hasta el momento, ese es el caso de Francesca Pigozzi, quien obtuvo dos medallas de bronce en las modalidades figuras y salto femenino del esquí náutico.
- El monto destinado a entrenadores es preliminar y podría variar, ya que el mismo mandato aplica para los técnicos que obtengan más de una medalla con sus atletas.
Además, Miderec aún no ha detallado cuántos entrenadores están vinculados a más de un medallista.
En el caso de los deportes por equipos, el programa de incentivos establece premios de 3.2 millones por el oro, 2.8 millones por la plata y 1.6 millones por el bronce.
Sin embargo, hasta el momento la delegación dominicana no ha obtenido preseas en disciplinas colectivas.