Así aumenta la deuda del Estado con los medallistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Medallas de oro y bronce que se entregan a los atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ( EFE/ ORLANDO BARRÍA )

Con las 13 medallas conquistadas por la delegación dominicana al cierre de la jornada del domingo 26 de julio en la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Estado ha comprometido al menos 9.8 millones de pesos en incentivos para atletas, entrenadores y federaciones deportivas.

El monto se calcula con base a los premios anunciados por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), que contempla compensaciones económicas para los medallistas, sus entrenadores y las federaciones.

En los deportes individuales, los atletas recibirán 300 mil por una medalla de oro, mientras que por una presea de plata obtendrán 150 mil y por una de bronce 100 mil pesos.

A su vez, los entrenadores serán premiados con 200 mil, 100 mil y 75 mil pesos, respectivamente, mientras que las federaciones deportivas recibirán 700 mil por cada oro, 600 mil por plata y 400 mil por cada bronce.

Hasta el cierre de la jornada de competencias del domingo 26 de julio, República Dominicana suma tres medallas de oro, dos de plata y ocho de bronce.

Estos resultados representan, hasta el momento, el siguiente compromiso económico para el Estado:

No recibirán un doble pago

La disposición establece que los deportistas con más de una medalla solo recibirán el incentivo correspondiente a la presea de mayor valor. Hasta el momento, ese es el caso de Francesca Pigozzi, quien obtuvo dos medallas de bronce en las modalidades figuras y salto femenino del esquí náutico.

El monto destinado a entrenadores es preliminar y podría variar, ya que el mismo mandato aplica para los técnicos que obtengan más de una medalla con sus atletas.

Además, Miderec aún no ha detallado cuántos entrenadores están vinculados a más de un medallista.

En el caso de los deportes por equipos, el programa de incentivos establece premios de 3.2 millones por el oro, 2.8 millones por la plata y 1.6 millones por el bronce.

Sin embargo, hasta el momento la delegación dominicana no ha obtenido preseas en disciplinas colectivas.