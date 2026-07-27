A sus 16 años, Camila Terrero consolida una temporada de oro en la gimnasia artística

La gimnasta dominicana Camila Terrero posa con sus cuatro medallas, ganadas en la Copa Panamericana de Gimnasia 2026, celebrada en Panamá. ( FUENTE EXTERNA )

Con apenas 16 años, la gimnasta dominicana Camila Terrero continúa escribiendo una destacada historia en la gimnasia artística.

La atleta de The Kids Gymnastics Academy tuvo una sobresaliente actuación en la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia USAG 2026, celebrada en Ciudad de Panamá, donde conquistó cuatro medallas, incluidas dos de oro, reafirmando su posición entre las jóvenes promesas de este deporte en la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/whatsapp-image-2026-07-27-at-112441-am-3-1d15c56c.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/whatsapp-image-2026-07-27-at-112441-am-1-4a539652.jpeg ‹ ›

Terrero compitió en el Nivel 9 del programa USAG, una de las categorías de mayor exigencia, enfrentándose a gimnastas de diferentes países del continente. Su desempeño la ubicó entre las atletas más destacadas del torneo, consolidando una temporada que ha estado marcada por importantes triunfos.

Una temporada llena de triunfos

El éxito en Panamá llegó apenas unos meses después de convertirse en la campeona absoluta del Campeonato Nacional de Clubes 2026, celebrado el pasado 10 de mayo en el Parque del Este, en Santo Domingo.

En esa competencia dominó el Nivel 9 al obtener cuatro medallas de oro y una de plata, resultados que confirmaron su liderazgo dentro de la gimnasia artística nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/whatsapp-image-2026-07-27-at-112442-am-bec24da7.jpeg Camila Terrero en el Campeonato Nacional de Clubes, celebrado en el Parque del Este el pasado 10 de mayo, donde ganó 4 medallas de oro y 1 de plata. (FUENTE EXTERNA)

Su ascenso comenzó en 2025, cuando debutó en el Nivel 9 durante las Competencias Distritales. En aquella ocasión también dejó una actuación impecable al conquistar cuatro medallas de oro y una de plata, suficientes para proclamarse campeona de su categoría y marcar el inicio de una trayectoria ascendente.

Los resultados obtenidos durante las temporadas 2025 y 2026 reflejan el crecimiento constante de la joven atleta, cuya disciplina, preparación y compromiso le han permitido destacar tanto en el ámbito nacional como internacional.

Este desempeño también pone en evidencia el trabajo de formación que desarrolla The Kids Gymnastics Academy, academia que continúa impulsando el talento de jóvenes gimnastas dominicanos y preparándolos para competir en escenarios de alto nivel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/da11913b-f23f-4757-8b4f-3a5d82a818c1-1a23c2d1.jpg Camila Terrero junto a su entrenadorHolger Marcel. (FUENTE EXTERNA)

Con una colección de medallas que sigue creciendo y actuaciones cada vez más sólidas, Camila Terrero se perfila como una de las principales figuras de la nueva generación de la gimnasia artística dominicana y una atleta con un prometedor futuro en competencias internacionales.