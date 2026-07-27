La celebración de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en República Dominicana ha traído una gran cantidad de extranjeros al país.

Entre los atletas que van a participar en las distintas disciplinas y sus familiares, amigos, o particulares que asisten para apoyar a sus respectivas selecciones, son muchos los visitantes de diversos países competidores que pasarán las dos semanas del torneo en el territorio nacional.

Estos juegos reúnen a personas de 37 países y territorios de Centroamérica y el Caribe, muchos de los cuales piensan visitar áreas turísticas del país una vez culmine su participación en el torneo deportivo, lo cual representa un dinamismo en la actividad comercial y económica de los locales o lugares turísticos a los que acudan.

Extranjeros han disfrutado del país, pero consideran el calor como un problema

Carlos Osvaldo Granados es un joven religioso de 35 años de El Salvador. Por su labor religiosa reside de manera intermitente entre su país y la República Dominicana.

Entre risas expresa que su experiencia turística en el país ha sido muy buena y que el transporte es bueno pero que el calor es el mayor desafío que, a su juicio, tanto él como los atletas de su país han enfrentado ya que los salvadoreños no están acostumbrados a una temperatura tan intensa.

"En cuanto al orden de los juegos, en algunos casos creo que se han tomado medidas que no eran necesarias para poder entrar a las instalaciones, pero, en general, la experiencia ha sido muy buena, sobre todo fuera de los juegos", afirma Granados.

Con respecto a la gastronomía dominicana afirma que existe mucha variedad de comida dominicana, pero lo que más le gusta es el sancocho y el mofongo.

"Hay mucha comida buena que he probado. Hay algunas cosas que no sé cómo se llaman. También están las empanadas, que son muy buenas y se encuentran en cualquier lugar, al igual que nuestra comida típica", asegura el joven religioso.

Hablando sobre la forma de ser de los dominicanos, asegura que son personas acogedoras y que siempre están en la disposición de ayudar a los demás y de ayudarse entre ellos mismos.

"Lo que más me gusta es la cultura, el baile y la gente dominicana. Precisamente, eso es algo muy propio de aquí: la manera en que las personas disfrutan y se sienten bien. Otra cosa que también me ha motivado y que me ha gustado mucho es la manera en que los dominicanos disfrutan de la cerveza y de otras cosas que en el país de dónde vengo no vemos con tanta frecuencia", asegura el salvadoreño.

Por su parte, Eric Blandón, atleta nicaragüense de 19 años, afirma que esta es su primera vez en el país y que su primera impresión es que es sumamente hermoso y que los locales son muy amables.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/2772026-atletas-juegos-centro-americanos-fotos-estarlin-rosa12-7e5fdc2b.jpg Atletas de Judo mientras competían en la celebración de los juegos (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/2772026-atletas-juegos-centro-americanos-fotos-estarlin-rosa11-52a26fec.jpg Jugadoras de softball durante los juegos (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/2772026-atletas-juegos-centro-americanos-fotos-estarlin-rosa35-c3773d84.jpg Parte de los deportistas deracquetball (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/2772026-atletas-juegos-centro-americanos-fotos-estarlin-rosa18-34a96be4.jpg Atletas de Judo mientras competían en la celebración de los juegos (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

"Es muy país muy bello. Las personas son bastante amables. Desde el momento en que llegamos al país nos han recibido y nos han tratado muy bien. El clima es cálido y bastante agradable", asegura el joven.

Comentó que la organización de los juegos ha sido muy buena y a la altura de lo que se espera para un evento de esta naturaleza.

"La verdad es que está bien organizada. Desde el transporte, la piscina, la comida, todo lo relacionado con los atletas y la comunidad. Todo está muy bien", dijo el atleta.

Las jóvenes atletas también han disfrutado del país

Gaby Martínez es una joven guatemalteca de 26 años. Practica Racquetball y es su quinta ocasión en la República Dominicana. Asegura que lo que más le encanta del país es la calidez de su gente, los valores, la amabilidad y la alegría que, según sus palabras, caracterizan a los dominicanos.

En otro orden, asegura que las altas temperaturas ha sido un desafío tan fuerte como la misma competencia deportiva.

"Bueno, creo que ambas cosas van de la mano. Es difícil para mí competir con este calor. Guatemala no es tan calurosa. Es un país tropical, pero no hace tanto calor. Así que eso ha sido un pequeño reto. Pero creo que es parte de la experiencia. Al final, todos estamos aquí por lo mismo, ¿verdad? La competencia siempre será fuerte, independientemente del país en el que estemos", afirmó la deportista.

Referente a la gastronomía, dijo que su plato favorito del país es el mangú, ya que en su país tienen algo parecido. Comentó, además, que ha tenido la oportunidad de visitar Punta Cana en otras ocasiones y que le ha encantado, también dijo que planea visitarla nuevamente una vez culmine su participación en los juegos.

"Una de mis razones favoritas de venir aquí son ustedes, las personas, que siempre son muy cálidas. Es muy bonito venir aquí y sentir que todos te hacen sentir bienvenido en este país. La verdad es que esa experiencia no se encuentra en todas partes. Así que creo que eso es lo que me llevaría como experiencia", asegura para finalizar.

Juegos que serán recordados por la historia

Para el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José Monegro, estos serán "recordados por siempre".

Ante delegados de Centro Caribe Sports, que preside el dominicano Luis Mejía Oviedo, Monegro refirió que "mientras en algunas partes del mundo se encuentran en conflicto bélico y geopolítico, en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe estamos en juegos deportivos, uniendo lazos de amistad y hermandad para una convivencia pacífica'.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/2772026-atletas-juegos-centro-americanos-fotos-estarlin-rosa15-e62587d3.jpg Parte del público que se dio cita a uno de los juegos disputados en el torneo (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Resaltó que uno de los principales aspectos que presentan los Juegos de Santo Domingo es que tienen instalaciones de la más alta calidad y estándares internacionales, como la pista de atletismo del Estadio Félix Sánchez que, aseguró, es idéntica a la utilizada en las competiciones de ese deporte en París 2024.

'Pasaremos a la historia con estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en un pueblo que los acogerá con todo su corazón', puntualizó.