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JCC 2026
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Eiraima Silvestre logró la medalla de bronce

Comenzó la jornada con triunfo por ippon a los 12 segundos sobre la venezolana Zunilda Chávez

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    Eiraima Silvestre logró la medalla de bronce
    Eraima Silvestre (FUENTE EXTERNA)

    La dominicana Eiraima Silvestre ganó la medalla de bronce de la categoría de los menos 78 kilos del judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Resultados de Silvestre

    La peleadora quisqueyana se impuso a la mexicana Liliana Cárdenas por yuko.

    Silvestre, de 25 años, comenzó la jornada con triunfo por ippon a los 12 segundos sobre la venezolana Zunilda Chávez, cayó en semifinales frente a la puertorriqueña Sairy Colón antes de ganarle a la representante mexicana.

    Trayectoria deportiva

    En los pasados Juegos Panamericanos de 2023, Silvestre ganó la medalla de bronce.

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