Eiraima Silvestre logró la medalla de bronce

La dominicana Eiraima Silvestre ganó la medalla de bronce de la categoría de los menos 78 kilos del judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Resultados de Silvestre

La peleadora quisqueyana se impuso a la mexicana Liliana Cárdenas por yuko.

Silvestre, de 25 años, comenzó la jornada con triunfo por ippon a los 12 segundos sobre la venezolana Zunilda Chávez, cayó en semifinales frente a la puertorriqueña Sairy Colón antes de ganarle a la representante mexicana.

Trayectoria deportiva

En los pasados Juegos Panamericanos de 2023, Silvestre ganó la medalla de bronce.