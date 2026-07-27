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Jaime Nova logra plata en judo

Logró su tercera llamada centroamericana y del Caribe

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    Jaime Nova logra plata en judo
    Jaime Nova (SAMIL MATEO DOMINICI)

    El judoca dominicano Jaime Nova ganó la medalla de plata en la competencia de judo de los Juegos Centroamericanos & del Caribe Santo Domingo 2026.

    • Nova cayó ante el cubano Andy Granda en la final de los (+100 kg) por ippon a los 3:22 del combate.
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    Historial de medallas

    En su ruta a la medalla de plata el dominicano derrotó por ippon al mexicano Sergio del Sol, y suma la segunda plata a su palmarés, después de lograr una presea de este valor en Barranquilla 2018 y un bronce en los de San Salvador 2023.

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