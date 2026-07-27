Jaime Nova logra plata en judo

El judoca dominicano Jaime Nova ganó la medalla de plata en la competencia de judo de los Juegos Centroamericanos & del Caribe Santo Domingo 2026.

Nova cayó ante el cubano Andy Granda en la final de los (+100 kg) por ippon a los 3:22 del combate.

Historial de medallas

En su ruta a la medalla de plata el dominicano derrotó por ippon al mexicano Sergio del Sol, y suma la segunda plata a su palmarés, después de lograr una presea de este valor en Barranquilla 2018 y un bronce en los de San Salvador 2023.