×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
JCC 2026
JCC 2026

Moira Morillo gana bronce en judo

Cayó por ippon ante la venezolana Karen León en su primer enfrentamiento y accedió a la medalla de bronce vía el repechaje

    Expandir imagen
    Moira Morillo gana bronce en judo
    Moira Morillo (SAMIL MATEO DOMINICI)

    La judoca Moira Morillo conquistó la medalla de bronce en la categoría de más de 78 kilogramos (+78 kg) de los Juegos Centroamericanos & del Caribe Santo Domingo 2026, al derrotar por ippon a la bahameña Hanna Karra.

    • Morillo aseguró la victoria con un ippon cuando habían transcurrido 2:54 minutos del combate.

    Desarrollo del combate

    En su primer enfrentamiento, la dominicana cayó por ippon ante la venezolana Karen León, cuando se habían disputado 2:33 minutos del combate.

    RELACIONADAS

    En el repechaje, Morillo superó por ippon a Camila Rugamas, de El Salvador, al minuto 1:33 del enfrentamiento, resultado que le permitió avanzar a la disputa por la medalla de bronce, la cual terminó conquistando.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.