Moira Morillo gana bronce en judo

La judoca Moira Morillo conquistó la medalla de bronce en la categoría de más de 78 kilogramos (+78 kg) de los Juegos Centroamericanos & del Caribe Santo Domingo 2026, al derrotar por ippon a la bahameña Hanna Karra.

Morillo aseguró la victoria con un ippon cuando habían transcurrido 2:54 minutos del combate.

Desarrollo del combate

En su primer enfrentamiento, la dominicana cayó por ippon ante la venezolana Karen León, cuando se habían disputado 2:33 minutos del combate.

En el repechaje, Morillo superó por ippon a Camila Rugamas, de El Salvador, al minuto 1:33 del enfrentamiento, resultado que le permitió avanzar a la disputa por la medalla de bronce, la cual terminó conquistando.