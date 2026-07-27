Alejandro Prats gana bronce en boliche

El bolichero dominicano Alejandro Prats conquistó la medalla de bronce en la competencia de sencillos de los Juegos Centroamericanos & del Caribe Santo Domingo 2026, celebrada en el Sebelén Bowling Center.

Prats, hijo del fenecido inmortal del deporte dominicano Franchie Prats, figura del baloncesto nacional, cerró su participación con 1,402 pines derribados en seis juegos.

"Es una medalla muy especial, porque es un torneo que tiene un significado especial para mí, porque tenía dos Juegos Centroamericanos en los que me había quedado corto, el deseo estaba ahí de ver si podía lograrlo, a pesar de la edad, y a pesar de todo", le dijo Prats a Diario Libre.

Prats que recientemente cumplió 40 años de edad, se mantiene como uno de los puntales de la selección nacional de la disciplina.

La medalla de oro fue para el colombiano Óscar Rodríguez, quien derribó 1,487 pines para un promedio de 247.83. La plata quedó en manos del venezolano Rodolfo Monacelli, con 1,418 pines y un promedio de 236.33.

La rama femenina se define esta noche

La colombiana María José Rodríguez encabezó la primera sesión de la competencia de sencillos de la rama femenina, con un promedio de 240.33 en sus seis partidas.

Su compatriota Juliana Botero ocupó el segundo lugar con 1,415 pines derribados y un promedio de 235.83, mientras que la mexicana Tannya López se ubicó tercera con 1,340 pines para un promedio de 223.33.

Las medallas de la competencia femenina se definirán una vez concluya la segunda sesión, que comenzó a las 5:30 de la tarde.

Próximo evento

Este martes se celebrarán las competencias de parejas en ambas ramas, a partir de las 8:30 de la mañana.