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Josué Araujo Sánchez gana oro histórico en ajedrez

La actividad del ajedrez en estos Juegos Centroamericanos & del Caribe concluye este martes con la competencia en la modalidad blitz

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    Josué Araujo Sánchez gana oro histórico en ajedrez
    Josué Araujo Sánchez (FUENTE EXTERNA)

    El ajedrecista dominicano Josué Araujo Sánchez hizo historia al conquistar la medalla de oro en la disciplina de ajedrez durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en actividad celebrada en la Federación Dominicana de Ajedrez.

    Competencia y cronograma

    Esta presea dorada para Araujo Sánchez en la modalidad de ajedrez rápido masculino segundo tablero, representa la primera medalla para el país en la disciplina desde su inclusión en el programa centroamericano en la edición de San Salvador 2023.

    • La actividad en ajedrez concluye este martes con la competencia en la modalidad blitz.
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