Nick Hardt buscará revalidar el oro en una jornada con 14 disciplinas que repartirán medallas

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 vivirán hoy una intensa jornada, con 14 disciplinas repartiendo medallas y una amplia representación dominicana en busca de aumentar el botín anfitrión.

Temprano, la atención estará centrada en el tenis, donde el local Nick Hardt saldrá a defender la medalla de oro conquistada en San Salvador 2023 cuando enfrente al colombiano Juan Sebastián Gómez en la final del torneo de sencillos masculino.

Hardt, ubicado en el puesto 274 del ranking de la ATP, partirá como favorito frente a Gómez (569 del mundo) en un encuentro programado para las 10:00 de la mañana en la cancha central del Parque del Este.

A esa misma hora, Ana Zamburek buscará darle otra alegría a la delegación duartiana cuando dispute la presea de bronce del torneo femenino de sencillos frente a la colombiana María Torres, en la cancha número uno del complejo en Santo Domingo Este.

Otro de los focos de atención estará en el campo Corales de Puntacana Resort, donde concluirá el torneo de golf. El quisqueyano Willy Pumarol iniciará la ronda final ubicado en la cuarta posición con cinco golpes bajo par (-5) y todavía con opciones de alcanzar un lugar en el podio.

El liderato pertenece al guatemalteco José Toledo, quien acumula 200 golpes (-16), seguido por el venezolano Manuel Torres (-7) y el mexicano Luis Carrera, tercero con 210 impactos (-6).

Competencias destacadas

El también dominicano Juan José Guerra marcha empatado en el quinto puesto con el trinitense Chris Richards, ambos con dos golpes bajo par (-2).

La actividad de hoy también incluirá la competencia por equipos mixtos de judo, prevista para las 10:30 de la mañana en el pabellón de esa disciplina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Asimismo, el taekwondo pondrá en acción las categorías de -73 y -87 kilogramos en el recién inaugurado Pabellón de Combates, mientras que el programa de medallas se completará con competencias en tiro con arco, bádminton, boliche, ajedrez, ciclismo de pista, clavados, gimnasia rítmica, patinaje de velocidad, natación, esquí acuático y tenis.