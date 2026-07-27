México se consolida como líder de los Centroamericanos 2026, donde el taekwondo repartió alegrías

México lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. ( FUENTE EXTERNA )

México se consolida al frente del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, seguido por Colombia, tras una jornada del lunes en la que el taekwondo acaparó la atención.

El gigante de la región acumula tras tres días de competencia 27 oros, seguido por la nación sudamericana con catorce medallas doradas. En tercer lugar aparece la otrora potencia Cuba con 10 oros y atrás Venezuela con 8.

La anfitriona República Dominicana aparece en quinto lugar con siete preseas doradas.

Venezuela conquistó este lunes su segunda medalla dorada en el taekwondo con un emotivo mensaje por los terremotos.

El venezolano Jeshuath Pedraza conquistó el título en la categoría de -68 kg al imponerse por 2-0 en la final al colombiano Jhon Garrido.

Pedraza dedicó el triunfo a los habitantes de La Guaira, la zona cero del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio.

"Así nos pasen terremotos, lo que sea, nosotros guerreamos", afirmó. "Esta victoria es para la gente de La Guaira. No es mía nada más. Ellos fueron los que me sostuvieron. Te amo, Venezuela".

El taekwondo también le dio a Haití su primer oro en estos Juegos. Jessica Lee fue la encargada al derrotar en la final a la mexicana Karla Rodríguez en la final en la división -62 kg.

"Significa todo. El primer oro para Haití en Santo Domingo 2026. Llegamos tan lejos y estoy tan feliz. Esto es increíble", expresó emocionada Lee.

El dominicano Bernardo Pie, lesionado en la rodilla izquierda, también conquistó el oro en la categoría de -74 kg al imponerse al puertorriqueño Adrián Benítez.

"Tuve muchas dificultades porque no podía parar mucho tiempo por la lesión. A pesar de eso tuve que entrenar al máximo nivel y tratar de que mi mente obviara esa parte negativa hasta llegar a este momento", agregó.

Fue la tercera medalla de oro de Pie en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que participa por cuarta ocasión.

Medallero de los Juegos Centroamericanos

El martes se iniciará la natación en una jornada en la que se disputarán finales en quince deportes, entre los que se destacan el bádminton, ciclismo en pista, golf, judo, remo y surf.

La natación tendrá finales de 100m pecho femenino y masculino, 200m combinado individual femenino y masculino, 50m libres femenino y masculino, los relevos 4×200m libres de ambas ramas y las pruebas de fondo de 800m libres femenino y 1,500m libres masculino, todas en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en Santo Domingo.

-- Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras las finales disputadas este lunes:

Oro Plata Bronce Total

México27 23 23 73

Colombia14 18 9 41

Cuba1071431

Venezuela881632

República Dominicana751628

Puerto Rico25 9 16

Guatemala24 9 15

Costa Rica2215

El Salvador2147

Panamá1124

Haití11 0 2

Honduras 0 123

Trinidad y Tobago 0 0 33

Jamaica 0 0 22

Guadalupe 0 0 11

Guyana 0 0 11

Nicaragua 0 0 11