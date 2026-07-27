Un lunes dorado para República Dominicana y dos medallas históricas

Bernardo Pié luego de ganar su medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este lunes 27 de julio de 2026 en el Pabellón de Taekwondo. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO )

La República Dominicana alcanzó su mejor resultado en los tres días de disputa de medallas de estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe al sumar 14 medallas, cuatro de ellas de oro y la súper sorpresa del rugby que ganó el metal de bronce.

El país acumula ahora 28 preseas (7-5-16) en el quinto puesto del medallero; un oro menos que Venezuela, que está en cuarto (8-8-16).

Robert Florentino (judo, (menos 90 kg) consiguió el oro que buscaba en un escenario de este nivel Bernardo Pié (taekwondo, menos 74 kg) estableció su señorío a nivel de la región; José Araujo Sánchez (ajedrez, segundo tablero rápido) y Paolo Pigozzi (esquí náutico, overall) elevó el nivel de este deporte que emerge como uno de los principales suplidores del tablero dominicano.

La representación tricolor conquistó, además de sus cuatro doradas, tres de plata y siete de bronce.

El grandioso Bernardo

Con tan solo 19 años, en Veracruz 2014, Bernardo Pié ganó la primera de sus cuatro medallas en Juegos Centroamericanos al conquistar una presea de plata. Venció a 2-0 (3-1; 26-2) a Adrian Benítez (Puerto Rico).

Después vino con una cadena de tres trofeos dorados en Barranquilla 2018, San Salvador 2023 y ayer en el Pabellón de Taekwondo, para dar el segundo oro a su deporte en este nuevo estadio, después que Wilfrido de la Cruz trepara a la cima el día anterior.

Esta instalación probablemente vio lo que sería la última pelea de este gladiador en unos Centroamericanos. Una lesión permanente en su rodilla izquierda lo pone a dudar para un nuevo ciclo después de los Juegos Olímpicos de 2028.

"Pienso que sí, pues ya he tenido dos ciclos de manera importante. Ya estoy batallando con muchas lesiones y no le he dado la pausa necesaria a mi cuerpo para tener una rehabilitación como corresponde", dijo Pié.

Florentino es un amante de los deportes de combate, logra su oro después de dos platas sucesivas (Barranquilla y San Salvador). Por momentos dedica tiempo al boxeo y ha hecho guantes con el medallista olímpico Cristian Pinales. Ganó por ippón a Derik Rodríguez (Puerto Rico).

Ajedrez

Araujo Sánchez pasa a la historia como el primer dominicano que gana una medalla en este deporte, que participó por primera vez en los Juegos de San Salvador 2023.

Pigozzi y su aporte

El esquí náutico ha resultado una agradable noticia. Pigozzi, quien conquistó oro, sumó la sexta medalla de su deporte, que también dio una plata ayer y dos bronce para sumar seis metales para el país.

Los de plata

Andrea Pigozzi ganó plata en esquí náutico; José Nova (judo, más de 100 kg) e Ignacio Vásquez (remo, par de remos cortos individual) quedaron con plata.

Vásquez viene de menos a más. Ganó bronce individual en San Salvador 2023 y escaló a plata en esta edición. Así de histórico ha sido esquí náutico con su racimo de medallas.

"Orgulloso del trabajo que venimos haciendo. Gracias a Dios que es el primero que tenemos ahí. La carrera estuvo prendida de principio a fin. Lo que único cosecha en cada entrenamiento, se refleja en la carrera", dijo Vásquez.

Nova buscaba su primer oro, después de plata (Barranquilla 2018) y bronce (San Salvador 2023).

Bronce

Willem Bouma y Andrea Reyes (esquí náutico, wakeboard); Eiraima Silvestre (menos 78 kg) y Moira Morillo (mas 78 kg) en judo; Pedro Martínez (taekwondo, menos 80 kg), el rugby y Alejandro Prats en boliche (individual), su segunda medalla en esta competición después de su oro de los Juegos de Veracruz 2014 y tercera en general (oro en dobles, 2010). Silvestre y Morillo eran candidatas pelear por oro.

El histórico bronce de rugby La selección dominicana de rugby venció a la de Trinidad y Tobago 17-12 para ganar el bronce de estos Juegos. El equipo histórico lo integran Darlin Fernández, David Hightower, Ebenezer Ureña, Pablo Portes, Félix Ulloa, Alex Dockery, Julio Tonnabel, Justin López, Luis Álvarez, Luis Bueno, Randdy de la Rosa y Ulises Kevelier III. La parte técnica la conforman Joshua Bond, entrenador, Jon Rodríguez, asistente, y Rafael Domínguez, mánager. RD cayó 26-12 ante Colombia 15-14 ante Trinidad y ganó 41-0 a Costa Rica. Así fueron por el bronce ante Trinidad para sacar el bronce.