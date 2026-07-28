Así aumenta la deuda del Estado con los medallistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
El Ministerio de Deportes otorgará incentivos de RD$300,000, RD$150,000 y RD$100,000 a los medallistas de deportes individuales
Con las 31 medallas conquistadas por la delegación dominicana al cierre de la jornada del lunes 27 de julio en la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Estado ha comprometido al menos 23.2 millones de pesos en incentivos para atletas, entrenadores y federaciones deportivas.
El monto se calcula con base a los premios anunciados por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), que contempla compensaciones económicas para los medallistas, sus entrenadores y las federaciones.
En los deportes individuales, los atletas recibirán 300 mil por una medalla de oro, mientras que por una presea de plata obtendrán 150 mil y por una de bronce 100 mil pesos.
A su vez, los entrenadores serán premiados con 200 mil, 100 mil y 75 mil pesos, respectivamente, mientras que las federaciones deportivas recibirán 700 mil por cada oro, 600 mil por plata y 400 mil por cada bronce.
Hasta el cierre de la jornada de competencias del lunes 27 de julio, República Dominicana suma seis medallas de oro, cinco de plata y 17 de bronce.
Estos resultados representan, hasta el momento, el siguiente compromiso económico para el Estado:
No recibirán un doble pago
- La disposición establece que los deportistas que obtengan más de una medalla solo recibirán el incentivo correspondiente a la presea de mayor valor. Hasta el momento, ese es el caso de Francesca Pigozzi, quien conquistó dos medallas de bronce en las modalidades de figuras y salto femenino del esquí acuático; de Ignacio Vásquez, quien obtuvo dos preseas de plata en las pruebas de doble par de remos cortos peso ligero masculino (LM2X) y par de remos cortos masculino (M1X); y de Yonatan Linarez, quien ganó dos medallas de bronce en bádminton, en las modalidades de dobles masculino y dobles mixto.
- El monto destinado a entrenadores es preliminar y podría variar, ya que el mismo mandato aplica para los técnicos que obtengan más de una medalla con sus atletas.
Además, Miderec aún no ha detallado cuántos entrenadores están vinculados a más de un medallista.
En el caso de los deportes por equipos, el programa de incentivos establece premios de 3.2 millones por el oro, 2.8 millones por la plata y 1.6 millones por el bronce.
Hasta el momento la delegación dominicana solo ha obtenido una medalla en disciplinas colectivas. Se trata de la selección de rugby 7 que obtuvo bronce al vencer a la de Trinidad y Tobago 17-12.