El clan Pigozzi conquista 10 medallas para RD y domina el esquí náutico de Santo Domingo 2026

Robert, Andrea, Paolo y Francesca Pigozzi ganaron medallas en esquí náutico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El esquí náutico dominicano se despidió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 12 medallas, pero diez de ellas llevaron un mismo apellido: Pigozzi.

Paolo, Andrea, Robert y Francesca encabezaron una actuación familiar sin precedentes al conquistar tres medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

Entre los cuatro aportaron el 83.3 % de toda la cosecha obtenida por la República Dominicana en este deporte.

Los tres integrantes masculinos del clan se proclamaron campeones en pruebas diferentes. Robert Pigozzi ganó el eslalon, Andrea Pigozzi se impuso en salto y Paolo Pigozzi conquistó el overall, clasificación que combina los resultados de eslalon, figuras y salto.

Francesca Pigozzi no consiguió un título, pero terminó como la integrante más productiva de la familia al subir cuatro veces al podio: obtuvo plata en eslalon y bronce en figuras, salto y overall.

El balance del clan fue determinante para que el esquí náutico dominicano cerrara su participación con tres oros, tres platas y seis bronces. Las otras dos medallas dominicanas fueron conseguidas fuera de la familia Pigozzi, ambas de bronce en wakeboard.

Un oro para cada uno

Robert Pigozzi coronó la participación familiar con el título del eslalon masculino, una prueba en la que los competidores deben superar seis boyas mientras aumenta la velocidad de la embarcación y se reduce progresivamente la longitud de la cuerda.

En esa misma final, Andrea terminó segundo, con lo que los hermanos consiguieron un doblete para la República Dominicana.

La medalla tuvo un impacto más allá de la disciplina. El oro de Robert ayudó a que la delegación dominicana ascendiera provisionalmente al cuarto lugar del medallero general, por encima de Venezuela en cantidad de títulos.

Andrea también obtuvo su propia victoria en salto masculino. Además de ese oro, cerró los Juegos con dos medallas de plata, una en eslalon y otra en overall.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/75187649-126f-4310-8a1b-d0cc359c7d26-918d667c.jpg Paolo Pigozzi durante la competencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/48cd9faa-9a69-4ad1-83ad-01e46f5fd8fc-84d29f4a.jpg Andrea, Robert, Paolo y Francesca junto a técnicos. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Con tres preseas, Andrea demostró su capacidad para competir tanto en pruebas especializadas como en la clasificación combinada. Fue uno de los atletas más consistentes de la delegación dominicana durante las jornadas de esquí náutico.

Paolo inició el dominio de los hermanos al conquistar el overall masculino, una modalidad que premia al esquiador con mejor rendimiento conjunto en eslalon, figuras y salto.

Los dos hermanos ocuparon las primeras posiciones de la prueba y aseguraron otro 1-2 para el país anfitrión.

Paolo agregó posteriormente un bronce en salto masculino, detrás de Andrea, para completar dos medallas en el certamen.

Francesca llevó el peso femenino

Aunque los tres varones conquistaron los títulos, Francesca fue quien acumuló más medallas dentro del clan.

La esquiadora dominicana compitió en cuatro modalidades y subió al podio en todas. Su mejor resultado fue la plata en el eslalon femenino, mientras que terminó tercera en figuras, salto y overall.

Su actuación permitió que la familia Pigozzi tuviera presencia en los podios masculinos y femeninos. También confirmó que el dominio del apellido no se concentró en una sola especialidad.

Francesca obtuvo cuatro de las diez medallas familiares; Andrea aportó tres, Paolo sumó dos y Robert consiguió una. Cada uno regresó del escenario de competencia con al menos una presea.