Judo aporta el 25% de las medallas de RD en los JCC 2026

Maikor Louis, Moira Morillo, Medickson del Orbe, Esmeralda Damiano, Robert Florentino y Ana Rosa luego de ganar la medalla de bronce en la competencia de equipos mixtos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( MARVIN DEL CID/DIARIO LIBRE )

El judo volvió a responder a su tradición de ser uno de los deportes más productivos para la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Al concluir ayer la competencia con el torneo por equipos mixtos, la delegación nacional acumuló 12 medallas —tres de oro, dos de plata y siete de bronce—, un aporte que representa la cuarta parte de las 48 preseas conquistadas por el país hasta el momento en Santo Domingo 2026.

Aunque Cuba finalizó en el primer lugar del medallero de la disciplina gracias a un mejor color de preseas, con seis oros y cinco bronces (11 medallas en total), la delegación quisqueyana que terminó como la segunda mejor delegación superó a los cubanos en cantidad de metales obtenidos.

Los títulos para la representación duartiana llegaron por intermedio de Ana Rosa, campeona en la categoría de los 57 kilogramos; Esmeralda Damiano, vencedora en los 70 kilos; y Robert Florentino, quien se impuso en los 90 kilogramos.

Testimonios de atletas

"Fue un proceso duro y difícil, porque dejé mi familia detrás y estoy muy orgullosa de lograr estas dos medallas", expresó Esmeralda Damiano, quien aseguró que ahora concentra sus esfuerzos en buscar la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Ana Rosa, autora de la primera medalla de oro del judo dominicano en estos Juegos, confesó la emoción que sintió al subir a lo más alto del podio.

"Sentí una alegría muy grande al obtener la primera medalla para el país", manifestó la judoca, quien agradeció a Dios por el resultado e invitó a la juventud dominicana a combinar la práctica deportiva con los estudios para perseguir sus sueños.

Robert Florentino también valoró el trabajo colectivo realizado por el equipo nacional.

"Todo sacrificio trae su recompensa. Hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí y hemos hecho lo mejor que se pudo por el país", afirmó el experimentado atleta.

Las preseas de plata fueron conquistadas por Estefanía Soriano, en los 48 kilogramos, y José Nova, en la división de más de 100 kilogramos.

Apoyo institucional

El medallero dominicano lo completaron Diego García (-60 kg), Maikor Louis (-73 kg), Josefa Samantha (-52 kg), Creymarlin Valdez (-63 kg), Eiraima Silvestre (-78 kg), Moira Morillo (+78 kg) y el equipo mixto, todos ganadores de medallas de bronce.

Más allá de los resultados, los protagonistas coincidieron en destacar el sacrificio realizado para alcanzar estos logros.

Para el presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García, el éxito alcanzado es el resultado del respaldo recibido durante todo el proceso de preparación.

"Las medallas del judo, fuera de ser del pueblo dominicano, también son de esos hombres y mujeres que de alguna manera u otra han aportado para el éxito de estos atletas", expresó García a Diario Libre.

La representación de judo terminó su presentación en San Salvador 2023 con cuatro medallas de plata y cinco de bronce.

Con una actuación que incluyó tres campeones centroamericanos y doce preseas en total, el judo volvió a confirmar su condición de deporte estratégico para la República Dominicana y de uno de los principales motores del desempeño de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.