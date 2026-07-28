República Dominicana conquista dos bronces en gimnasia trampolín en los Centroamericanos

Las dominicanas Laura Polanco y Eva Vázquez reciben la medalla de bronce tras su participación en la final de gimnasia trampolín de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La selección dominicana de gimnasia trampolín, tanto en la competencia femenina como la masculina, se alzó con la medalla de bronce en la final celebrada de la disciplina este martes en marco de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

En el equipo femenino las atletas dominicanas ganadoras son Laura Polanco y Eva Vázquez, quienes afirmaron sentirse orgullosas de haber ganado esa medalla en representación de su país.

"Nos sentimos muy orgullosas de haber ganado una medalla en nuestro país. Sé que no todo el mundo conoce el esfuerzo que hacemos aquí, y nos sentimos muy orgullosas porque hemos sacrificado mucho para lograr esto", afirmaron las jóvenes.

Afirmaron estar agradecidas de Dios por haber ganado y también afirmaron sentirse sumamente orgullosas de ser dominicanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/whatsapp-image-2026-07-28-at-12358-pm-3ec2edda.jpeg Laura Polanco y Eva Vázquez representan a República Dominicana en la final de gimnasia trampolín de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/whatsapp-image-2026-07-28-at-10309-pm-58ca600e.jpeg Seguidores de la delegación dominicana celebran y apoyan a los gimnastas durante su presentación en la competencia. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

"A pesar de haber tenido algunos pequeños problemas con una lesión, pude hacerlo muy bien. Primero, le damos gracias a Dios por esta oportunidad, porque gracias a Él pudimos hacer todo lo necesario para conseguir una medalla", comentó la joven Laura Polanco.

Selección masculina

Por su parte los jóvenes de la selección masculina son Emil De La Rosa y Junior Mateo Zapata, quienes afirmaron tener una emoción muy grande por ganar esa medalla para su país.

"Tengo cuatro años practicando este deporte. Y, bueno, es una alegría tan grande, tan fuerte, que no sabía cómo controlarla ni cómo expresarla. De hecho, esto es más como una revancha conmigo mismo, porque mis primeros Juegos Centroamericanos fueron en El Salvador y no pude conseguir una medalla. Pero en estos Juegos, como estábamos en casa, pude al menos conseguir esa medalla", afirmó Emil De La Rosa.

Los jóvenes atletas afirmaron que desean prepararse para poder obtener mejores resultados para competencias futuras, y así continuar su desarrollo continuó en esa disciplina deportiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/whatsapp-image-2026-07-28-at-10305-pm-7aa946b9.jpeg Los dominicanos Emil De La Rosa y Junior Zapata realizan acrobacias aéreas durante la final de gimnasia trampolín de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/whatsapp-image-2026-07-28-at-12402-pm-da654d13.jpeg Los gimnastas dominicanos Emil De La Rosa y Junior Zapata con sus medallas de bronce tras subir al podio en la competencia de gimnasia trampolín. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >