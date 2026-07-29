Remera cubana Leah Daniela Almeida abandona la delegación en Santo Domingo 2026

Leah Daniela Almeida (derecha) abandonó la delegación cubana luego de competir en remo. ( FUENTE EXTERNA )

La remera Leah Daniela Almeida desertó el pasado lunes de la delegación cubana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, según confirmó el periodista Frabcys Romero a partir de diversas fuentes.

La atleta, originaria del poblado de Máximo Gómez, en el municipio de Perico, provincia de Matanzas, abandonó la concentración del equipo cubano poco antes de que la delegación emprendiera el regreso a la isla.

Resultados y medallas

Almeida se marchó apenas dos días después de conquistar la medalla de bronce en la prueba de Doble Par de Remos Cortos (peso ligero femenino), junto a su compañera Ana Laura Jiménez, con un tiempo de 7:36.59 minutos el 25 de julio.

La presea ganada por Almeida y Jiménez fue la primera para Cuba en la competencia, terminando detrás de México q ue se llevó el oro con Edith Márquez y Aylin Madueña (7:22.51), y Venezuela, que obtuvo la plata con García y Meneses (7:32.78).

Las autoridades deportivas cubanas no han emitido ninguna declaración oficial sobre la salida de la remera ni sobre las circunstancias en que se produjo.

Posición de Cuba

La remera se une al portero del equipo de hockey sobre césped Moisés David Torres Puig , de 21 años, quien desapareció el 24 de julio mientras el equipo asistía como espectador a un partido de la selección femenina cubana.

Cuba inscribió 504 atletas en 42 disciplinas para Santo Domingo 2026, y al momento de colocar este trabajo ocupa la tercera posición de la taba de posiciones con 52 preseas (16 oro-16 plata-20 bronce).