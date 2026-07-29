Arquera mexicana Valencia reina en Centrocaribe 2026 y apunta al oro olímpico

"Lo que quiero ganar es una medalla individual en los Olímpicos, que es la que me falta", afirmó este miércoles la arquera mexicana Alejandra Valencia, quien reforzó esa ambición al conquistar dos nuevas medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Logros en Santo Domingo

Valencia, doble medallista olímpica de bronce de 31 años, se coronó en recurvo individual femenino tras vencer 6-2 a su compatriota Ana Vázquez y, horas antes, lideró junto a Matías Grande la victoria 6-0 sobre Colombia en la final de equipos mixtos.

Con esos triunfos completó una actuación perfecta en Santo Domingo, donde ya había ganado el oro por equipos femeninos el sábado al derrotar 5-1 a Colombia.

"La verdad estoy feliz porque repetí lo de El Salvador hace tres años y me deja con buen sabor de boca", dijo Valencia a la AFP tras cerrar su participación.

Sin embargo, dejó claro que todavía no considera que haya alcanzado su mejor nivel.

"No me sentí al cien porque estoy trabajando algo en la técnica, pero es como ese empujoncito de que estamos haciendo bien las cosas", afirmó.

"(Busco) hacer lo mejor de mí. Hacer lo mejor tanto en resultados, en técnica, anímicamente. Eso es lo que siempre busco".

Preparación hacia Los Ángeles

Valencia evitó confirmar si Santo Domingo fue su última participación en los Centroamericanos y del Caribe.

"No sé si va a ser la última, todavía no lo sé, porque siempre decido después de Juegos Olímpicos".

La sonorense explicó que todo forma parte de la preparación hacia Los Ángeles 2028, donde espera conquistar la única medalla que aún falta en su palmarés.

"Hay que seguir por ese mismo camino, arreglando lo que se tenga que arreglar y manteniendo y mejorando lo que faltaría", agregó, al reconocer que todavía detecta "algunos errorcitos" en su ejecución.

México cerró el tiro con arco con cinco medallas de oro y 12 preseas en total, un dominio que le permitió ampliar su ventaja en el medallero general con 57 títulos y 138 metales.

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