Victoria Garza gana plata en clavado

En una jornada memorable celebrada en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la clavadista dominicana Victoria Garza se vistió de gloria al conquistar la medalla de plata en la final de la plataforma de 10 metros femenina, marcando un hito para los deportes acuáticos de la nación anfitriona.

En una final caracterizada por la alta precisión y el nivel técnico de las competidoras de la región, la atleta quisqueyana ejecutó una rutina con aplomo, gracia y una compostura de acero en cada una de sus rondas de saltos. Superando la presión ante el público local que abarrotó el recinto.

Resultados de la final

Garza pudo mantener una consistencia admirable sobre la plataforma para asegurar el segundo peldaño del podio.

Garza completó su actuación con una puntuación total de 332.60 puntos, registro que le permitió escoltar en el podio a la representante de México, Alejandra Estudillo, quien se adjudicó la medalla de oro con una marca de 359.40 puntos.

La presea de bronce correspondió a la también mexicana Adriana Torres, quien sumó 313.70 unidades para completar el cuadro de honor de la prueba.

Impacto para el país

Este metal de plata representa la consolidación del salto ornamental quisqueyano en el plano internacional y confirma crecimiento en la disciplina.