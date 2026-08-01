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El mexicano Aram Peñaflor se adueña del oro en el triatlón de Santo Domingo 2026

Conquistó la medalla de oro tras completar el recorrido de natación, ciclismo y carrera pedestre con un tiempo de 1 hora, 45 minutos y 28 segundos

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    El mexicano Aram Peñaflor se adueña del oro en el triatlón de Santo Domingo 2026
    Aram Peñaflor (FUENTE EXTERNA)

    El mexicano Aram Peñaflor dominó este sábado la prueba de triatlón individual masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrada en el puerto de Sans Soucí.

    Peñaflor conquistó la medalla de oro tras completar el recorrido de natación, ciclismo y carrera pedestre con un tiempo de 1 hora, 45 minutos y 28 segundos.

    La medalla de plata fue para Matthew Wright (1:46:09), mientras que el bronce quedó en manos de Tyler Smith (1:46:21).

    • La competencia contó con la participación de 28 atletas de la región.
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    Actuación dominicana

    La representación local estuvo a cargo de tres atletas:

    • David Ballesta: Finalizó en la posición 21 con un tiempo de 2:00:31.

    • Alexis Vásquez: Llegó rezagado en la clasificación.

    • Víctor Feliz: Resultó descalificado durante la prueba.

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