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JCC 2026
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Colombia domina los 1,000 metros en el patinaje de Santo Domingo 2026

El dominicano Omerlin Estévez terminó en el octavo puesto en la competencia

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    Colombia domina los 1,000 metros en el patinaje de Santo Domingo 2026
    Jhon Tascón (FUENTE EXTERNA)

    El colombiano Jhon Tascon le sumó un nuevo oro a la delegación de su país tras imponerse este sábado en los 1,000 metros lisos masculinos de patinaje de velocidad, competencia celebrada en la pista del Paseo 30 de Mayo como parte de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Tascon conquistó el primer lugar con un registro de 1:23.546, seguido muy de cerca por su compatriota Juan Mantilla, quien se adjudicó la medalla de plata con un tiempo de 1:23.607.

    Participación dominicana

    El podio lo completó el mexicano Sebastián Ruiz, quien se quedó con la presea de bronce al detener el reloj en 1:23.626.

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    • En el evento vieron acción ocho competidores, entre ellos el dominicano Omerlin Estévez, quien finalizó en la octava posición con una marca de 1:32.254.
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