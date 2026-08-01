Marlies Mejías gana oro en ciclismo de ruta femenino

La cubana Marlies Mejías se apoderó este sábado de la medalla de oro tras conquistar la competencia de ruta de ciclismo femenino, evento que comprendió 123.8 kilómetros (8 vueltas), efectuado en las inmediaciones del Centro de los Héroes y el Malecón de Santo Domingo, en el marco de los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mejías, de amplia trayectoria en el ciclismo en Cuba, volvió a ser una vez más la reina en la ruta, terminó con mucha fortaleza la carrera, a la vanguardia de un pelotón de unas 18 pedalistas.

La ciclista de 32 años, recorrió la distancia en tiempo de 3:10;32 horas, superando en una gran carrera a Teniel Campbell, de Trinidad y Tobago, Yaneli Acevedo, de México, ambas lograron las preseas de plata y bronce.

Lillibeth Chacón, de Venezuela, Diana Peñuela, de Colombia y Yendry Quezada, de Costa Rica cerraron en los puestos cuarto, quinto y sexto respectivamente.

"Esta representa una gran honra para mí el poder ganar nuevamente esta medalla dorada aquí en Dominicana, la competencia fue muy exigente, el grupo de pedalistas es de brillante calidad y había que emplearse bien a fondo", expresó una exhaustiva ganadora en medio de la euforia y los abrazos y felicitaciones de todos.

Para Mejías, la de este sábado representa la segunda chapa dorada que alcanza en el ciclismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Justo el pasado sábado 24 se había apoderado del oro en la contrarreloj femenino, evento efectuado en el parque Mirador Sur.

Desde la tercera vuelta, Mejías se ubicó en un pelotón integrado por unas 18 pedalistas, quienes le habían dado alcance a la dominicana María Mirabal, quien había recorrido escapada en solitario las dos primeras vueltas.

Las dominicanas

Cuatro quisqueyanas estuvieron en competencia, Mirabal, quien realizó un buen ritmo de carrera, llegó en el primer pelotón y al final arribó en el lugar 17, Raquel Restituyo alcanzó el puesto 25, Malsey Pérez llegó en el 29 y Flor Espiritusanto se ubicó en el puesto 36.

Lo de este domingo

Para este domingo está programada la competencia de ruta masculino, que partirá del mismo Centro de los Héroes y recorrerá toda la avenida George Washington hasta doblar en el Club Casa de España. Comenzará a las 9:00 a.m. La distancia a recorrer será de 169.5 kilómetros (11 vueltas).