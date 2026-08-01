×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
JCC 2026
JCC 2026

México conquista el oro en el racquetbol por equipos

Los equipos de Cuba y Guatemala compartieron bronce, al caer en las semifinales

    Expandir imagen
    México conquista el oro en el racquetbol por equipos
    México logró triunfo en racquetbol por equipos (FUENTE EXTERNA)

    México se proclamó campeón del torneo masculino por equipos de racquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras imponerse 2-0 a Costa Rica.

    Desarrollo de la serie

    La serie comenzó con una sólida actuación de Rodrigo Montoya, quien venció a Gabriel García en tres juegos consecutivos (11-6, 12-10 y 11-7), para darle a México el primer punto del enfrentamiento.

    El segundo encuentro ofreció un duelo mucho más reñido. Eduardo Portillo necesitó los cinco juegos para superar a Andrés Acuña con parciales de 11-2, 7-11, 11-5, 10-12 y 11-6.

    Con este triunfo, México aseguró el segundo punto de la serie y se quedó con la medalla de oro, mientras que Costa Rica obtuvo la presea de plata.

    Sede del torneo

    Por su parte, los equipos de Cuba y Guatemala compartieron bronce, al caer en las semifinales.

    RELACIONADAS
    • Dicha competencia correspondiente a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, se disputó en el Pabellón de Racquetbol, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.