México conquista el oro en el racquetbol por equipos

México logró triunfo en racquetbol por equipos ( FUENTE EXTERNA )

México se proclamó campeón del torneo masculino por equipos de racquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras imponerse 2-0 a Costa Rica.

Desarrollo de la serie

La serie comenzó con una sólida actuación de Rodrigo Montoya, quien venció a Gabriel García en tres juegos consecutivos (11-6, 12-10 y 11-7), para darle a México el primer punto del enfrentamiento.

El segundo encuentro ofreció un duelo mucho más reñido. Eduardo Portillo necesitó los cinco juegos para superar a Andrés Acuña con parciales de 11-2, 7-11, 11-5, 10-12 y 11-6.

Con este triunfo, México aseguró el segundo punto de la serie y se quedó con la medalla de oro, mientras que Costa Rica obtuvo la presea de plata.

Sede del torneo

Por su parte, los equipos de Cuba y Guatemala compartieron bronce, al caer en las semifinales.

Dicha competencia correspondiente a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, se disputó en el Pabellón de Racquetbol, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.