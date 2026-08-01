Panamá rompió el empate en el cierre de la séptima entrada para dejar en el terreno a Nicaragua

Panamá rompió el empate en el cierre de la séptima entrada para dejar en el terreno 1-0 a Nicaragua, en un duelo de pitcheo durante la jornada del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Los abridores Darío Agrazal, de Panamá y Keny Cruz (0-1), de Nicaragua, protagonizaron un auténtico recital desde la lomita, limitando a las ofensivas rivales y convirtiendo el encuentro en un auténtico desafío monticular.

El serpentinero Agrazal (1-0), nativo de Aguadulce se apuntó la victoria tras trabajar durante siete entradas, en las que permitió apenas tres imparables y no concedió carreras, además de que ponchó a dos.

Mientras que el derecho Cruz (0-1), cargó con la derrota luego de lanzar seis sólidas entradas de dos indiscutibles y una carrera. Abanicó a cuatro y concedió dos transferencias.

La única anotación del partido llegó en el cierre del séptimo episodio. Erasmo Caballero recibió una base por bolas y fue sustituido por el corredor emergente Jael Escobar. Luego, Abraham Rodríguez realizó un toque de sacrificio para avanzar al corredor, Carlos Mosquera negoció otra transferencia y, con hombres en circulación, Joshwan Wright conectó un sencillo al jardín central que remolcó a Escobar con la carrera de la victoria.

Los más destacados

Por Panamá , Joshwan Wright , bateó de 2-1 y una carrera impulsada; Abraham Rodríguez , se fue de 2-1 y Carlos Mosquera , de 1-1.

, , bateó de 2-1 y una carrera impulsada; , se fue de 2-1 y , de 1-1. Por Nicaragua, Elian Miranda fue el líder ofensivo tras batear de 3-2 y Benjamín Alegría, de 3-1.

Con el triunfo, Panamá volvió a demostrar la fortaleza de su pitcheo y suma dos victorias sin derrotas (2-0) en el certamen.