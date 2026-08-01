Rodolfo Monacelli y María José Rodríguez gana el oro en Todo Evento en boliche

El venezolano Rodolfo Monacelli se coronó campeón absoluto masculino del torneo de boliche de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

Monacelli terminó la competencia con la mayor cantidad de pines derribados en todas las categorías.

El ganador del Todo Evento derribó un total de 5,627 pines, para un promedio de 234.5 por juego, superando en los últimos instantes al mexicano Héctor Piña quien se quedó con la plata al derribar 5.624 pines (234.3).

Monacelli, además, ganó plata en la modalidad individual de boliche con 1,418 pines y promedio de 236.3 por juego.

Por su parte, con 5,622 pines y promedio de 234.2, el boricua Jean Francisco Pérez se llevó la medalla de bronce de dicha competición.

Rodríguez en femenino

La colombiana María José Rodríguez ganó la medalla de Todo Evento en la rama femenina con un total de 5,489 pines derribados para sus 24 juegos en la semana, la plata se la llevó Juliana Franco (COL) con 5,476 y el bronce fue para Sara Duque (COL) que terminó con 5,417.

La competencia reunió a 60 atletas en cada rama, que se dieron cita en Sebelén Entertainment Center, lugar donde se llevaron a cabo los eventos de boliche de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.