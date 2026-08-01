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Bencosme se lleva el oro en lucha de 50 kilogramos femeninos

Castillo que se quedó con la presea plateada

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    Bencosme se lleva el oro en lucha de 50 kilogramos femeninos
    Bencosme ganó el oro (FUENTE EXTERNA)

    La cubana Greili Bencosme conquistó el oro en la final del torneo de lucha estilo libre, en la categoría de 50 kilogramos femeninos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Bencosme triunfó 5-0 ante su oponente de México, Mercedes Castillo, mediante puesta de espaldas.

    Previo al final del combate, la cubana Bencosme dominaba el encuentro por puntos ante Castillo, que se quedó con la presea plateada.

    Medallas otorgadas

    Asimismo, la panameña Yorlenis Morán venció 5-0 por caídas, a la nicaragüense Ariana Rodríguez en el primer período de su encuentro, por puesta de espalda.

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    • La venezolana Nohalis Loyo se quedó con el otro bronce vía forfeit.
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