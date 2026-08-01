Mexicana Carolina Flores ganó el oro del MTB femenino

Carolina Flores ganó el oro en Mountain Bike. ( FUENTE EXTERNA )

La mexicana Carolina Flores dominó la prueba femenina de ciclismo de montaña y conquistó la medalla de oro de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, disputada este sábado en el nuevo circuito de MTB del Complejo Deportivo La Barranquita.

Flores completó las seis vueltas al trazado de 4.1 kilómetros —24.6 kilómetros en total— en 1 hora, 24 minutos y 42 segundos, con una velocidad promedio de 16.8 kilómetros por hora.

La corredora mexicana mostró consistencia en las subidas y buen manejo en los sectores técnicos para mantenerse al frente y responder a la presión de la puertorriqueña Suheily Rodríguez.

Rodríguez cruzó la meta en 1:25:26, apenas 44 segundos detrás de la campeona, y se quedó con la medalla de plata tras promediar 16.7 kilómetros por hora.

El bronce correspondió a la colombiana Ana Roa, quien completó el recorrido boscoso y exigente en 1:26:53.

Reacción del público

Centenares de aficionados se distribuyeron por los puntos de mayor visibilidad del circuito y, bajo un sol radiante, ofrecieron un sólido respaldo a las competidoras, especialmente en las zonas de ascenso y los tramos técnicos.