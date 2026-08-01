Cuba mantiene su invicto en béisbol al vencer a Puerto Rico

Cuba logró su segunda victoria de la competencia ante Puerto Rico ( FUENTE EXTERNA )

Cuba combinó poder ofensivo y un picheo impecable para blanquear 4-0 a Puerto Rico, en la jornada de este sábado del torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Desarrollo del partido

La victoria recayó sobre el lanzador Raidel Figueredo Cruz (1-0), quien trabajó durante cuatro episodios en blanco, permitió dos imparables y ponchó a cuatro. Luis Cruz Torres (0-1), cargó con el revés tras lanzar tres entradas y dos tercios de dos carreras producto de cinco indiscutibles.

La tropa cubana abrió el marcador en el segundo episodio cuando Yasiel González desapareció la pelota por el bosque izquierdo para colocar el marcador 1-0.

Los cubanos ampliaron la ventaja en la cuarta entrada cuando Andrys Pérez conectó un sencillo remolcador ante los envíos del derecho Cruz, llevando al plato la segunda carrera del encuentro.

En el séptimo episodio, la ofensiva volvió a responder. Yoel Yanqui conectó un doble remolcador al primer lanzamiento del relevista zurdo Luis Cintrón, ampliando la diferencia a 4-0.

Rendimiento de jugadores

El pitcheo cubano dominó de principio a fin a la ofensiva boricua, limitándola a tres imparables y propinó siete ponches.

Por Cuba, Yasiel González bateó de 3-1, jonrón, una remolcada y una anotada; Yoel Yanqui se fue de 3-1, doble y dos carreras impulsadas; Andrys Pérez, de 3-1, una carrera impulsada; Luis Mateo Terry, de 4-2, una anotada y Yoelki Guibert, de 4-1, una anotada.

Por Puerto Rico, Edwin Mora, de 3-1; Kervin Luciano bateó de 3-1 y Kris Camacho: de 1-1.Cuba se mantiene como líder invicto del Grupo A tras vencer primero a Curazao (4-1) y luego blanquear a Puerto Rico (4-0).

Puerto Rico, por su parte, queda con marca de 1-1, luego de haber derrotado a República Dominicana en su debut y caer frente a los cubanos.