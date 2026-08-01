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Cuba va por el oro en hockey femenino

Cuba anotó un gol en el primer y cuarto tiempo y otros dos en los dos restantes

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    Cuba va por el oro en hockey femenino
    Cuba jugará por el oro en hockey sobre césped (FUENTE EXTERNA)

    Cuba obtuvo este sábado su pase a la final del hockey sobre césped femenino luego de golear 6-0 a Venezuela en las semifinales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Las isleñas tendrán como rival a México en la disputa por la medalla de oro en un encuentro que se efectuará el próximo lunes a las 2:45 de la tarde.

    Actuación destacada

    Para obtener el triunfo, Cuba anotó un gol en el primer y cuarto tiempo y otros dos en los dos restantes.

    Las más destacadas por las cubanas fueron Cheila Darias y Yuraima Vera con dos goles cada una. Los demás vinieron cortesía de Yulitza Martínez y Yolaini Tamayo.

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    • Cuba ha sido el equipo más dominante del torneo, terminando la fase de grupo de forma invicta y con una diferencia de goles (incluyendo la semifinal) a su favor de 28, permitiendo solo una anotación en todo el evento contra Barbados, país al que derrotó 7-1.
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