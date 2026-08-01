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Nathataly Griman obtiene oro para Venezuela en lucha libre

Griman alcanzó la gloria tras ganar por toque de espaldas

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    Nathataly Griman obtiene oro para Venezuela en lucha libre
    Nathataly Criman (FUENTE EXTERNA)

    La venezolana Nathaly Griman derrotó a la mexicana Ámbar Garnica para quedarse con la medalla de oro en los 68 kilogramos femeninos de Lucha Libre, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Griman alcanzó la gloria tras ganar por toque de espaldas, en un encuentro que ya ganaba por puntos.

    Medallas de bronce

    En el primer combate por medalla de bronce, la dominicana Jira Hernández fue derrotada por la puertorriqueña Ruth Jiménez por puntos (4-1).

    • La segunda medalla de bronce entregada fue ganada por Nicoll Parrado, por forfeit.
    RELACIONADAS

    Más temprano en la jornada, la venezolana Astrid Montero ganó oro en la categoría de 62 kilogramos femeninos de esta disciplina.

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