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Puerto Rico irá por el oro masculino en baloncesto

La final será el lunes, 8:30 pm; Isaiah Brown 23 puntos y siete rebotes y Dwight Gaines 17

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    Puerto Rico irá por el oro masculino en baloncesto
    Puerto Rico venció a Belice en la semifinal y va por el oro el próximo lunes a las 8:30 de la noche (FUENTE EXTERNA)

    Puerto Rico no cree en nadie y continúa imponente.

    Resultados y clasificación

    La noche de este sábado logró su cuarto triunfo consecutivo al disponer fácilmente de Belice, 111-68, que le valió el derecho de ir tras la presea de oro del baloncesto masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Jugadores destacados

    Los boricuas elevaron su récord inmaculado a 4-0, tras establecer foja de 3-0 en la ronda preliminar, con el que lideró el grupo B, y en esta ocasión, en la fase semifinal salió airoso ante Belice (2-2), conjunto que con su derrota tendrá el chance de batallar el metal de bronce.

    Los mejores anotadores fueron Isaiah Brown con 23 puntos y siete rebotes, y seis jugadores anotaron dobles dígitos, Dwight Gaines 17 y dio cuatro pases, Rognny Santiago 15, Elijah Espinosa 12, Vincent Stewart Jr. 11 y nueve rebotes y Felipe Quiñones 11 y siete asistencias.

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    • Por los centroamericanos, Josiah Moseley tuvo 20 encestes, Douglas Langford consiguió un doble-doble de 17 tantos y 10 rebotes, y Devin Moody 10 anotaciones con cinco capturas.
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