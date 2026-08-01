Puerto Rico irá por el oro masculino en baloncesto

Puerto Rico venció a Belice en la semifinal y va por el oro el próximo lunes a las 8:30 de la noche ( FUENTE EXTERNA )

Puerto Rico no cree en nadie y continúa imponente.

Resultados y clasificación

La noche de este sábado logró su cuarto triunfo consecutivo al disponer fácilmente de Belice, 111-68, que le valió el derecho de ir tras la presea de oro del baloncesto masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Jugadores destacados

Los boricuas elevaron su récord inmaculado a 4-0, tras establecer foja de 3-0 en la ronda preliminar, con el que lideró el grupo B, y en esta ocasión, en la fase semifinal salió airoso ante Belice (2-2), conjunto que con su derrota tendrá el chance de batallar el metal de bronce.

Los mejores anotadores fueron Isaiah Brown con 23 puntos y siete rebotes, y seis jugadores anotaron dobles dígitos, Dwight Gaines 17 y dio cuatro pases, Rognny Santiago 15, Elijah Espinosa 12, Vincent Stewart Jr. 11 y nueve rebotes y Felipe Quiñones 11 y siete asistencias.

Por los centroamericanos, Josiah Moseley tuvo 20 encestes, Douglas Langford consiguió un doble-doble de 17 tantos y 10 rebotes, y Devin Moody 10 anotaciones con cinco capturas.