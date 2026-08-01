Venezuela impone el ritmo y derrota a Guatemala en el Moca 85

Los jugadores de Venezuela celebran un gol en el partido de fútbol ante Guatemala celebrado en el Moca 85 ( FUENTE EXTERNA )

El onceno de Venezuela mostró contundencia y buen fútbol para imponerse 3-1 sobre Guatemala, en la cuarta jornada del Grupo A del torneo de fútbol masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en el Estadio Moca 85.

La Vinotinto tomó la ventaja apenas al minuto 9, cuando Diego Claut sacó un potente zurdazo que terminó en el fondo de la red, dejando sin opciones al guardameta guatemalteco.

El dominio venezolano continuó y al minuto 27, Jesús González protagonizó una brillante corrida desde la media cancha para definir con calidad y ampliar la ventaja 2-0.

Oportunidades y definición

Antes del descanso, Guatemala reaccionó con un balón detenido. Diego Fernández descontó para colocar el marcador 2-1 y mantener con vida a su selección al cierre de la primera mitad.

En el complemento, Guatemala generó varias ocasiones para igualar el encuentro, pero no logró concretarlas. Joshua Trigueño desperdició una clara oportunidad al minuto 47, mientras que Diego Fernández volvió a estar cerca del empate al 55.

Más tarde, Paulo Motta también falló una ocasión frente al portero al minuto 66.

Cuando mejor presionaban los guatemaltecos, Venezuela sentenció el partido al minuto 76. Gustavo Lozano desbordó por el sector derecho, dejó atrás a varios defensores con una gran demostración de velocidad y definió con precisión para sellar el definitivo 3-1.