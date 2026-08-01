RD se queda con el bronce; PR gana el oro del softbol femenino tras suspensión por lluvia

Equipo dominicano de softbol femenino al momento de recibir la medalla de bronce. ( FUENTE EXTERNA )

Puerto Rico fue declarado campeón del torneo de softbol femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que las finales por las medallas no pudieran disputarse debido a las malas condiciones del terreno, ocasionadas por las lluvias caída en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, donde está ubicado el estadio sede del evento regional.

Puerto Rico ganó todos sus partidos, los tres de la ronda regular y los dos de la súper ronda; Islas Vírgenes solo perdió uno, República Dominicana finalizó 2-3.

La representación boricua, que había finalizado invicta en la Súper Ronda y ocupó el primer lugar de la clasificación, recibió la medalla de oro por disposición reglamentaria. Islas Vírgenes Estadounidenses, que había avanzado al partido por el campeonato, obtuvo la medalla de plata.

República Dominicana fue ubicada en la tercera posición y recibió la medalla de bronce, mientras que México concluyó en el cuarto lugar, al aplicarse el orden establecido por el reglamento del torneo ante la imposibilidad de celebrar los partidos programados para definir el podio.

Desde las 3:00 de la tarde, hora programada para el inicio del encuentro, hasta el momento en que se tomó la decisión en reunión técnica, transcurrieron 6 horas y 40 minutos.

La jornada de este viernes contemplaba el duelo entre República Dominicana y México por la medalla de bronce, mientras que Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses disputarían la gran final por la presea de oro, encuentros que finalmente no pudieron efectuarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/whatsapp-image-2026-07-31-at-222451-0fe3a023.jpeg Así lucía el estadio número 1 de softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, luego de las lluvias que le afectaron este viernes. (FUENTE EXTERNA)

Boricuas en la cima

Puerto Rico completó un torneo de gran nivel, exhibiendo un sólido desempeño tanto en la ofensiva como en el pitcheo, factores que le permitieron dominar las, la fase preliminar y la súper ronda y asegurar el primer lugar de la clasificación antes de la suspensión de la jornada decisiva.

Por su parte, Islas Vírgenes Estadounidenses protagonizó una destacada actuación durante toda la competencia, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del certamen al avanzar hasta la final con 3-0 en la ronde preliminar y 1-1 en la siguiente, por lo que aseguró la medalla de plata.

República Dominicana también dejó una positiva impresión en el torneo, y se metió en la disputa por las medallas. El conjunto anfitrión terminó en el podio con la presea de bronce.

México, que llegó con aspiraciones de subir al podio, cerró su participación en la cuarta posición tras finalizar la primera ronda en la segunda con posición del Grupo B con 2-1 y 1-1 en la segunda vuelta.

Los torneos femeninos de softbol participaron además los equipos de Cuba, Venezuela, Guatemala y El Salvador, que terminaron quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente.