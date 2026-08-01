La XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se se celebran del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, cuentan con la colaboración de más de 4,000 voluntarios que han entregado toda su energía para el buen desarrollo del torneo regional.

Estos jóvenes universitarios, profesionales y exatletas nacionales e internacionales, los cuales colaboran en trabajos de logística, traslados, control de dopaje y asistencia en general, donan su tiempo y energía para sostener la organización de esta cita multideportiva regional.

En total, la cantidad de voluntarios asciende a 4,243 personas. Si bien el grueso es joven en edad universitaria, en el grupo aparecen desde profesionales de la ingeniería, la salud y la abogacía, tanto dominicanos como extranjeros.

Diario Libre realizó un recorrido por las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para escuchar de parte de los voluntarios sus experiencias trabajando en este magno evento deportivo.

Experiencia inolvidable

Para Eliazar Cruz Ventura participar como voluntario en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ha sido una experiencia maravillosa de la cual está muy agradecido y que jamás olvidará.

Asegura que desde el día de la inauguración del torneo hasta ahora ha logrado conocer muchas personas y hasta entablar diálogos con atletas extranjeros, lo cual considera como una vivencia que ha transformado su vida para bien.

"Ha sido una experiencia increíble todo lo que he podido vivir. Desde el primer día de la inauguración que fue espectacular. Muchos atletas de diferentes países llegaron con esa alegría, saludando, diciendo hola, compartiendo pines y todo eso", comenta el joven.

Cruz Ventura explicó que lo que más le gustó fue la ceremonia de apertura, de hecho, le encantó tanto que "no tiene palabras" para explicar lo que eso significó para él.

"Me gustó mucho el primer día, la inauguración. Fue algo para lo que realmente no tengo palabras, porque estuve dentro del Estadio Olímpico. Pude ver a Félix Sánchez, pude ver a un sinnúmero de atletas y también pude ver cómo llevaba la antorcha. Eso fue algo inolvidable", comentó.

Dice estar muy agradecido por la oportunidad de ser voluntario y que, aunque no es fácil el trabajo, cree que Dios lo ha puesto tanto a él como a sus compañeros voluntarios a cumplir un trabajo y a hacerlo bien.

"Ha sido una experiencia muy enriquecedora y quiero agradecerles muchísimo a todos los voluntarios que están haciendo un gran trabajo. Sé que no es fácil, pero Dios nos puso aquí con un propósito y estamos cumpliendo con aquello para lo que Dios nos envió", concluyó con estas palabras.

Ha sido bueno apoyar a su selección

Para Flor Vázquez, quien es el líder senior encargada de todos los delegados, jueces y árbitros, define que su experiencia en los Juegos ha sido "fenomenal" ya que ha tenido la oportunidad de estar con ellos (los delegados, jueces y árbitros) en todas las disciplinas, ayudarlos, orientarlos y darles a conocer este país.

"Hasta el momento mi mejor experiencia ha sido poder apoyar directamente a nuestro equipo, al equipo de la República Dominicana. También he tenido la oportunidad de participar y ver a los equipos favoritos que cuentan con atletas de alto rendimiento. Para mí, esta ha sido una experiencia muy buena", asegura la joven líder.

Poca organización

Según un voluntario que prefirió mantener el anonimato para "evitar problemas" este ha sido un buen torneo, pero, a su juicio, han tenido una mala organización en comparación a otros Juegos Centroamericanos en los cuales ha podido participar como voluntario.

"En comparación a otros Juegos estos han sido un poco desorganizados, aunque aquellos fueron juegos más pequeños. Siento que esta experiencia puede ayudar al país a saber, en el futuro, cómo hacer las cosas mejor. Aunque no está mal, siempre puede ser un punto adicional para seguir mejorando", explicó.

Sin embargo, asegura que su experiencia ha sido muy gratificante y el hecho de conocer a tantas personas es algo "que le llena el corazón".