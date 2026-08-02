Chris Foca lidera actuación de la lucha dominicana con oro en Santo Domingo 2026

Christopher Foca lideró el medallero dominicano de la competencia de lucha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en el Pabellón de Combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Foca se llevó la única presea dorada de la representación duartiana en los 86 kilogramos del estilo libre, en su primera competencia internacional defendiendo los colores de Quisqueya, país de nacimiento de su madre, Ángela Mejía.

El nacido en Cliffside Park, Nueva Jersey, expresó a Diario Libre el orgullo que sintió al competir frente al público dominicano.

"Esto significa demasiado para mí. Es un ambiente extraordinario y tener a toda la República Dominicana de mi lado me dio mucha energía", afirmó.

Foca, un dos veces All-American en la NCAA con Cornell, explicó que siempre tuvo el deseo de competir internacionalmente y encontró en la Federación Dominicana de Lucha el respaldo necesario para hacerlo.

Medallero dominicano

"Luego de graduarme de la universidad quería pelear internacionalmente. La Federación Dominicana es una gran organización y se comportan como una familia. Me motivaron a competir con ellos y, como el dominicano que soy, quería traerle resultados a este país", señaló.

La delegación dominicana cerró su participación con ocho medallas y el cuarto lugar del medallero de la disciplina. El equipo nacional conquistó una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce, para finalizar por detrás de Cuba (10-0-5), Venezuela (3-4-7) y México (1-5-3).

La competencia de lucha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 concluyó ayer con las pruebas de lucha grecorromana disputadas en el Pabellón de Combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde la delegación dominicana cerró su participación con ocho medallas y el cuarto lugar del medallero de la disciplina.

Resultados grecorromana

El equipo nacional conquistó una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce, para finalizar por detrás de Cuba (10-0-5), Venezuela (3-4-7) y México (1-5-3).

Tres platas en grecorromana

La jornada final aportó tres medallas de plata y una de bronce para la delegación dominicana.

Yerony Liria obtuvo la plata en los 60 kilogramos tras caer 3-1 ante el cubano Kevin De Armas, quien revalidó el título conquistado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

En los 87 kilogramos, Yohan Batista fue superado por superioridad técnica (9-0) por el cubano Daniel Gregorich, quien se quedó con la medalla de oro.

Carlos Adames también sumó una plata en los 97 kilogramos, luego de no poder disputar la final debido a una lesión, otorgándole el triunfo por incomparecencia (5-0) al hondureño Kevin Mejía.

La única medalla de bronce de la jornada llegó por intermedio de Jonathan Elisee, quien derrotó 3-2 al mexicano Irving Salazar en la categoría de los 67 kilogramos.

Por su parte, Starlin Laguerre quedó a las puertas del podio al perder el combate por el bronce por superioridad técnica (8-0) frente al guatemalteco David Choc. Previamente había caído 5-0 ante el venezolano Lui Medinas en los cuartos de final.

Julio Rodríguez en los 74 kilos y Elison Adames en los 125 kilos de estilo libre, completan el grupo de medallistas dominicanos.