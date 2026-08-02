Abren gratuitamente las gradas y plateas Este del Estadio Olímpico para atletismo

Imagen panorámica del Estadio Olímpico Félix Sánchez en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe anunció este domingo la apertura gratuita de las gradas y plateas Este del Estadio Olímpico Félix Sánchez para las competencias de atletismo, con el propósito de facilitar una mayor asistencia de público a una de las disciplinas con más atractivo del programa deportivo.

Medidas de acceso

La medida forma parte de las acciones dirigidas a promover una mayor participación de los aficionados, manteniendo al mismo tiempo los controles de acceso y seguridad establecidos para el desarrollo de los Juegos.

Para garantizar el control del aforo, los interesados deberán ingresar a la plataforma de UEPA Tickets y solicitar sin costo su boleta correspondiente a las áreas habilitadas de las gradas y plateas Este.

El Comité Organizador explicó que el acceso continuará realizándose exclusivamente mediante boletas, aunque estas sean gratuitas, a fin de asegurar una adecuada administración de la capacidad del estadio y preservar las condiciones de seguridad para atletas, oficiales y espectadores.

Se mantiene venta en gradas y plateas Oeste

Las gradas y plateas Oeste del Estadio Olímpico continuarán disponibles bajo el esquema de venta establecido previamente, manteniéndose los precios anunciados para esas localidades.

Asimismo, el Comité Organizador informó que los partidos de béisbol que se disputarán en el estadio del Centro Olímpico serán de entrada gratuita.

De igual manera, anunció que los bleachers del Estadio Quisqueya Juan Marichal también serán de acceso gratuito, con el objetivo de brindar a un mayor número de aficionados la oportunidad de disfrutar de las competencias.

Explicó que el sistema de boletería se ha implementado por razones de seguridad y control de aforos, pero con la intención de facilitarle a la población poder disfrutar de las competencias.

Desde el inicio de los Juegos se anunció que el 85 por ciento de todos los eventos serían completamente gratis, lo que se ha reflejado en un inusual apoyo por parte de la población.

El Comité Organizador reiteró su invitación a la población para que continúe respaldando a los atletas de toda la región y viva de cerca la emoción de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, respetando las disposiciones organizativas establecidas para garantizar una experiencia segura y ordenada para todos los asistentes.