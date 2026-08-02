Panamá vence a Colombia y mantiene su invicto en béisbol

Panamá logró su tercer triunfo consecutivo y mantiene el invicto en el torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, al blanquear a Colombia 3-0, en un partido celebrado en el Estadio Quisqueya.

Panamá estuvo liderada por una encomiable actuación del lanzador derecho Kevin Miranda (1-0), quien se acreditó la victoria tras laborar durante seis entradas y un tercio de sólo cuatro hits permitidos, cuatro ponches y dos boletos otorgados.

Detalles del partido

El relevista zurdo Gilberto Pineda se anotó el salvamento al culminar el partido con un out en la séptima entrada.

Los bates de los panameños madrugaron, consiguiendo la ventaja 2-0 en el mismo primer episodio gracias a un doble remolcador de una carrera por su jardinero izquierdo Johnny Santos, seguido de un sencillo remolcador del designado Luis Castillo.

La victoria fue sellada por Carlos Mosquera con un cuadrangular solitario por todo el prado derecho en el cuarto episodio.

Clasificación Grupo B

Los bates colombianos fueron limitados a sólo 4 hits durante todo el partido, dos de ellos por Darío Borrero; Jordan Díaz y Jaider Morelos terminaron con un sencillo cada uno. El lanzador derrotado fue Julio César Vivas, quien concluyó con labor de 2.1 entradas, cinco hits, un boleto y dos carreras limpias.

Panamá lidera la clasificación del Grupo B con 3 victorias sin derrotas, seguido de Nicaragua con 1-1, Colombia 1-2 y México con 0-2 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.