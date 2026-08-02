Trinidad & Tobago vence a Venezuela y clasifica a la final de hockey

Momento de acción del partido de hockey entre Trinidad & Tobago y Venezuela ( FUENTE EXTERNA )

El equipo Trinidad y Tobago avanzó a la final, tras una apretada victoria 2-1 sobre Venezuela, en el torneo de Hockey Sobre Césped masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los trinitenses se adelantaron temprano, en el primer tiempo, cuando en el minuto tres, se produjo un gol de Teague Marcano, para tomar ventaja en el partido.

Venezuela respondió al cierre del primer cuarto, empatando las acciones al minuto 14 gracias a un gol de Andy Adrian.

Sin embargo, la escuadra isleña recuperó la ventaja definitiva al minuto 18 del segundo parcial nuevamente con anotación de Marcano, manteniendo el marcador 2-1 durante la segunda mitad para asegurar el triunfo.

Próximos encuentros

La jornada decisiva del hockey masculino está pautada para el próximo martes a las 12:30 de la tarde por la medalla de bronce y a las 2:45 de la tarde por la medalla de oro, donde los trinitenses esperan por rival entre Cuba y México.