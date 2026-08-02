Zyanya Parra oro en trampolín 3 metros; Colombiana Zapata tercera plata

Con sus mejores saltos en las últimas rondas, Zyanya Parra continuó la cosecha de oros para México en los clavados de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, al acumular una puntuación de 322.45, en el complejo acuático Juan Pablo Duarte.

Es la segunda medalla de oro que Parra logra en los saltos ornamentales, la anterior en el trampolín de tres metros junto a Rut Páez.

Daniela Zapata registró para Colombia una loable actuación que la valió para ganar la presea de plata con 318.15 puntos, su tercer logro del mismo metal en los Juegos del Centenario.

Participantes y posiciones

La colombiana ganó una dura batalla a la mexicana Rut Páez (307.45, bronce), que la había vencido en la final de 1 metro trampolín y en el trampolín de tres metros combinado.

Anisley García (295.55) terminó en cuarto para Cuba, Viviana Uribe quinto por Colombia, Prisis Ruiz en sexto para Cuba, Pierra Rufino (169.10) en séptimo por República Dominicana y Zoe Rainey de Panamá culminó de último (139.85).