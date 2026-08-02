Álvaro Abreu conquista el oro en la media maratón y hace historia para RD

El dominicano Álvaro Abreu escribió una de las páginas más memorables del atletismo nacional al conquistar la medalla de oro en la media maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un tiempo de 1:02.48 estableciando marca nacional y para los Juegos.

Abreu, oriundo de Moca, confirmó el crecimiento que ha experimentado durante los últimos años.

Formado en las pistas y carreteras de la República Dominicana, dio un salto importante en su carrera al obtener una beca para estudiar en Puerto Rico, donde combinó su preparación académica con un programa de alto rendimiento que elevó su nivel competitivo.

Resultados y récords

El triunfo representa la consolidación de un atleta que ha construido su carrera paso a paso. En 2020 estableció el récord nacional de media maratón con un tiempo de 1:03:58 y, un año después, implantó también la marca dominicana de los 10 kilómetros en ruta, credenciales que lo colocaron entre los principales fondistas del Caribe.

La victoria también supone una notable evolución respecto a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, cuando terminó en el quinto puesto de la media maratón.

Tres años después, el dominicano regresó convertido en el mejor de la región para subir a lo más alto del podio.

Con este resultado, Abreu entrega a la República Dominicana una valiosa medalla al programa de atletismo y confirma que el país también puede competir al máximo nivel en las pruebas de fondo, una disciplina históricamente dominada por otras naciones del área.