Esmil Rogers domina los bates curazoleños para el primer triunfo dominicano

La República Dominicana con una buena labor monticular de Esmil Rogers y una ofensiva de 15 imparables para vencer por la vía del nocaut a 11-1 a Curazao en cinco entradas, en el cierre de la jornada del sábado en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El derecho Esmil Rogers (1-0) lanzó cinco entradas de una carrera, en las que permitió apenas tres imparables, cedió una transferencia y ponchó a siete, además de retirar a los últimos 13 hombres que enfrentó. El curazoleño Arlison Rodríguez (0-1), cargó con la derrota tras trabajar durante una entrada y un tercio de dos carreras producto de cuatro imparables.

Los duartianos reaccionaron de inmediato tras permitir una carrera en el primer episodio y fabricó un rally de seis anotaciones en el cierre de la entrada para tomar el control del encuentro.

Raimel Tapia, quien abrió con un doble, anotó la primera vuelta gracias a un sencillo remolcador. Más adelante, Deivy Muñoz conectó un triple impulsador que llevó al plato a Gilberto Celestino, mientras que un lanzamiento desviado permitió otra anotación.

Acto seguido, Yairo Muñoz conectó un sencillo productor y Alfredo Reyes sorprendió con un toque de bola que el lanzador no pudo manejar, permitiendo que dos carreras más cruzaran el plato para colocar la pizarra 6-1.

La ofensiva dominicana no bajó el ritmo en el segundo episodio. Ricardo Céspedes disparó un sencillo remolcador al jardín derecho para impulsar a Diego Hernández, y posteriormente Michael De León añadió otra carrera con un imparable productor, ampliando la ventaja a 8-1.

En el tercer capítulo, el conjunto dominicano agregó dos vueltas más.

Mientras que la carrera del nocaut llegó en el quinto episodio para sellar el triunfo dominicano.

Los más destacados

La ofensiva dominicana fue liderada por Yairo Muñoz, quien bateó de 3-3, tres impulsadas; Ricardo Céspedes, se fue de de 3-2, dos remolcadas; Deivy Muñoz, de 4-3, un triple, tres anotadas y una impulsada; Michael De León, se fue de 3-2, una remolcada y Raimel Tapia, de 4-2, un doble y una anotada.

Por Curazao, Tommy van de Sanden bateó de 2-1, una remolcada y Delon Llewellyn, de 2-1, una anotada y un boleto.

Próximo partido

El próximo partido para el conjunto dominicano será este domingo ante Cuba a partir de las 8:30 de la noche en el mismo escenario.