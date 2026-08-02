Las Reinas del Caribe vencen a Costa Rica en su debut

Brayelin Martínez celebra un punto en el triunfo del conjunto dominicano ante Costa Rica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La selección nacional de voleibol femenino de la República Dominicana iniciaron con buen pie la defensa de su titulo al vencer este domingo al sexteto de Costa Rica 3-0 (25-14, 25-09 y 25-12), en el inicio del torneo de voleibol femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El ataque de las anfitrionas fue conducido por Brayelin Martínez, con nueve puntos, Gaila González con cinco y Yonkaira Peña, se fue con siete tantos.

Ellas atacaron sin piedad a la defensa contraria. Flormarie Heredia Colón también viniendo de la banca logró excelentes remates que llevaron alegría al público que abarrotó el Gioriber Arias.

En la causa perdida, por Costa Rica brillaron Tatiana Marin con tres tantos y Tannia Carazo se fue con tres unidades.

Desempeño destacado

En el primer set, las dominicanas trabajaron sin ninguna dificultad ante sus rivales y las detuvieron en 14 puntos. Dominicana hizo un rally de 6-0 que fue mortal para las derrotadas.

Brenda Castillo estuvo casi perfecta con buenos pases a Niverka Marte para motorizar la ofensiva y Jineirys Martínez tuvo excelente en los bloqueos.

En el segundo set, las criollas comenzaron ganando 13-4, con el trabajo efectivo de Gaila, Yonkaira Peña y Geraldine González por el centro. Costa Rica presentó problemas para hacer ofensiva y apenas pudo realizar nueve puntos.

En el tercero, el marcador en los primeros minutos se puso 7-2 a favor de las quisqueyanas, luego cambió 14-4 con fuertes remates de Heredia Colón, quien no tuvo piedad ante la defensa contraria.

Costa Rica trató en vano de sacar de abajo, pero la superioridad técnica de las Reinas fue muy evidente. El dirigente Marcos Kwiek terminó el tercer parcial con las jugadoras reservas para darle descanso a sus estelares.

Las mejores ocho equipos de la región competirán por la medalla de oro en el torneo de voleibol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que concluirá el día siete.

Próximo partido

El conjunto dominicano buscará conquistar una histórica séptima medalla de oro consecutiva en la competencia y buscarán hacerlo ante su público. Buscan su noveno título para convertirse en la selección más ganadora en la historia del torneo femenino.

Hoy lunes, las dominicanas jugarán frente al combinado de Cuba a las ocho de la noche, donde buscarán ganar su segundo juego en forma consecutiva.