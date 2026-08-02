RD vence a Guyana en baloncesto 3x3 femenino

Momento de acción del partido de baloncesto 3x3 femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ( FUENTE EXTERNA )

La selección femenina dominicana consiguió una importante victoria 13-8 sobre Guyana en el torneo de baloncesto 3 x 3 de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un partido disputado en el Parque Deportivo del Malecón.

El conjunto dominicano tuvo como principales figuras ofensivas a Esmery Martínez y Yadira Polanco, quienes encabezaron el ataque con seis puntos cada una. María de la Rosa aportó un punto para completar la producción del equipo quisqueyano, que controló el encuentro para asegurar el triunfo.

Actuación de Guyana

Por Guyana, Ruth Adams y De Angelique Esper finalizaron con tres puntos cada una, mientras que Anaya Clemons sumó dos unidades.

A pesar de sus intentos por mantenerse en el partido, el equipo guyanés no pudo contener la ofensiva dominicana.