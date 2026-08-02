El "efecto Marileidy": el fenómeno comercial y patriótico que seduce a las marcas en Santo Domingo

"¿Cuándo compite Marileidy?" Preguntan miles cada día e ingresan al portal de UEPA Tickets para ver la disponibilidad de boletas.

La campeona olímpica es la gran figura local de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se dejó ver y fotografiar con fanáticos en la ceremonia inaugural donde fue abanderada y desde entonces se ha concentrado para no fallar ante un público al que hace delirar.

Sin embargo, Paulino está muy presente en las calles, a través del alto número de empresas que forman parte de su catálogo de patrocinadores.

Aparece recomendando ponerse el casco protector a los motociclistas, al lado de una jipeta de una marca japonesa, una multinacional de combustible la exhibe en vallas, es imagen de un banco y acaba de unirse a una empresa de computadoras como embajadora de marca.

Y es que cuando una disciplina deportiva logra trascender la barrera del estadio para instalarse en el corazón de la identidad de un país, los resultados económicos e institucionales suelen ser tan impresionantes como los tiempos registrados en la pista.

Paulino no solo compite en la pista de atletismo como la gran favorita a la presea dorada; se ha convertido en el imán publicitario más poderoso y cotizado para el sector empresarial y comercial en el ámbito regional.

Un imán para los grandes patrocinios

Esta avalancha de victorias y la masiva exposición internacional que conllevan han abierto de par en par las puertas del sector corporativo. Las marcas han dejado de ver al atletismo como un deporte secundario para convertir a Paulino en la figura central de sus estrategias de proyección institucional y comercial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/31072026-marileidy-paulino-dare-colladof3a3796-62ec303d.jpg Parte de los banners publicitarios donde Marileidy Paulino es la embajadora (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/31072026-marileidy-paulino-dare-colladof3a3784-ae7dc9c0.jpg Parte de los banners publicitarios donde Marileidy Paulino es la embajadora (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

El caso del Banco Popular es emblemático. En abril de 2022, la entidad financiera selló una alianza para convertirla en su imagen y embajadora oficial en eventos estratégicos.

La relación fue ratificada y ampliada en julio de 2024, destacando la participación de la velocista en grandes campañas publicitarias de alto impacto nacional como "A ritmo Popular".

De igual manera, en enero de 2025, la firma Delta Comercial —representante oficial de la marca Toyota en el país— anunció la incorporación de Marileidy como su embajadora de marca, vinculando la imagen de la atleta con los pilares de rendimiento, disciplina, calidad y excelencia que busca proyectar la corporación automotriz.

Para Doré Vicioso, gerente general de la agencia de marketing deportivo Sporter, el protagonismo de la atleta en la cita multidisciplinaria anfitriona es absoluto.

"Marileidy es una de las atletas de más alto perfil en estos Juegos", destaca el especialista. "A partir de sus logros y de sus marcas, aprovechando la coyuntura de los Juegos Centroamericanos, las empresas van a aprovechar la ola y se van a montar en ella".

Vicioso explica que el proceso de selección de un embajador deportivo por parte de las marcas obedece a dos factores clave: la alineación de valores entre la personalidad del atleta y la imagen de la empresa, y la garantía de un desempeño deportivo sobresaliente.

"Al final, el mejor mercadeo es ganar. En el mercadeo deportivo entendemos que la mejor estrategia de mercadeo es ganar", sentencia el experto, que ha manejado desde figuras individuales hasta comercializar eventos del más alto nivel, como el Clásico Mundial de Béisbol, Estrellas Orientales, torneo de baloncesto y ligas colegiales.

La heredera del legado de Félix Sánchez

El impacto socio-comercial de Paulino recuerda y al mismo tiempo expande la revolución que en su momento causó el bicampeón olímpico Félix Sánchez.

De acuerdo con el productor de eventos, programas y especialista en mercadeo deportivo Odalis Santiago, Marileidy representa la continuidad directa de ese legado, elevando el interés del público dominicano por el atletismo a niveles nunca antes vistos en un país históricamente dominado por el béisbol, el baloncesto y el boxeo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/felix-sanchez-y-marileidy-paulino-cfffe801.jpeg Félix Sánchez y Marileidy Paulino (FUENTE EXTERNA)

"Antes de Félix Sánchez, generalmente en República Dominicana no se le daba tanto seguimiento al atletismo", señala Sánchez, quien produce La Voz del Fanático y dirige la empresa All Star Sports Marketing.

"Cuando Félix irrumpió en los Juegos de Atenas, la gente empezó a seguir la disciplina, y tras su segunda medalla el fervor creció aún más.Hoy, Marileidy se ha convertido quizás en la atleta olímpica más importante que tiene actualmente el país", continuó.

Para Sánchez, el diferencial estratégico de Paulino radica en su capacidad para unificar a toda la sociedad en torno a su figura, un activo intangible que las empresas buscan capitalizar con urgencia.

"Cuando tú logras conectar lo que es la parte deportiva con lo patriótico y con la nación, eso es algo que no se puede desaprovechar. Cualquier empresa, en estos momentos, quisiera tener esa conexión con ella, porque es un vínculo donde nadie queda fuera —sin importar el partido, la religión o el grupo al que pertenezca—. Todo el mundo está buscando y siguiendo a Marileidy para verla ganar esa medalla de oro", apunta el experto.

Con sus tres medallas olímpicas (dos de plata en Tokio 2020 y una de oro en París 2024) es la deportista dominicana con más medallas y la primera mujer dominicana en ganar oro en la mayor celebración deportiva del mundo.

Aparte de sus triunfos en Olímpicos, Paulino se ha alzado con la victoria en otras competiciones como fue el oro en el campeonato iberoamericano 2022, tres oro consecutivo en la Liga Diamante (2022,2023,2024), oro en los Juegos Panamericanos 2023, entre otros campeonatos que la dominicana ha conquistado.